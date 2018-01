Roche: homologation de l'Ocrevus contre la sclérose en plaques

ZURICH (AFP) -

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a obtenu le feu vert de l'Union européenne pour l'Ocrevus, son nouveau médicament contre la sclérose en plaques, a-t-il annoncé vendredi.

La Commission européenne a approuvé ce nouveau médicament pour deux formes de forme de la maladie, la sclérose en plaques récurrente active et la sclérose en plaques primaire progressive à un stade précoce, a indiqué le groupe bâlois dans un communiqué.

Cette autorisation de mise sur le marché était attendue dans la mesure où le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), l'instance chargée d'examiner les médicaments qui peuvent être commercialisés dans l'Union Européenne, s'était prononcée en sa faveur.

La sclérose en plaques est une pathologie chronique pour laquelle il n?existe actuellement aucun traitement curatif.

Dans cette maladie invalidante, le système immunitaire attaque de manière anormale la gaine de myéline qui isole et protège les cellules nerveuses du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs optiques, entraînant une inflammation et des lésions.

La maladie touche quelque 700.000 personnes en Europe, dont 96.000 sous la forme dite primaire progressive, hautement invalidante.

Ocrevus avait été approuvé aux États-Unis fin mars l'an passé et a depuis été homologué dans d'autres pays, dont l'Australie et la Suisse. Plus de 30.000 patients ont déjà été traités avec ce médicament depuis le début de sa commercialisation.

