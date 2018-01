Tennis: Pablo Carreno et Belinda Bencic font le plein de confiance à Kooyong

MELBOURNE (AFP) -

L'Espagnol Pablo Carreno Busta (10e mondial) et la Suissesse Belinda Bencic (77e) ont fait le plein de confiance en vue de l'Open d'Australie de tennis qui débute lundi, en s'imposant vendredi dans le tournoi exhibition de Kooyong, en banlieue de Melbourne.

Carreno Busta a dominé en finale l'Australien Matthew Ebden (76e) 6-7 (6/8), 6-4, 6-2 et Bencic a fini par dominer l'Allemande Andrea Petkovic (101e) 3-6, 6-4 et 10-4 au 3e set disputé sous forme de tiebreak.

Ce tournoi exhibition avait permis à Rafael Nadal, N.1 mondial, et Novak Djokovic, N.14, de faire leur retour en compétition après respectivement deux et six mois d'absence sur blessure.

Nadal avait perdu son match contre le Français Richard Gasquet (31e mondial) mais avait assuré que son genou allait "bien" et qu'il serait prêt pour la première levée du Grand Chelem 2018 où il visera un 17e titre majeur.

Djokovic, lui, avait battu le N.5 mondial Dominic Thiem et s'était déclaré "très très heureux". Son coude allant visiblement mieux, il visera à Melbourne un 13e titre en Grand Chelem.

