Athlétisme: Duplantis lance sa saison en beauté à la perche (5,83 m)

LOS ANGELES (AFP) -

Le Suédois Armand Duplantis a battu le record du monde en salle de saut à la perche des moins de 20 ans et s'est offert la meilleure performance de l'hiver en franchissant 5,83 m lors du Pole Vault Summit de Reno (Nevada), vendredi.

Duplantis, 18 ans, a amélioré de huit centimètres son propre record du monde en salle des moins de 20 ans, qu'il détenait depuis février 2017 (5,75 m à New York).

Le prodige, né aux Etats-Unis d'une mère suédoise et d'un père américain, un ancien perchiste de haut-niveau qui est aussi son entraîneur, utilisait pour la première fois en compétition un perche de 5,10 m et a effacé la barre à 5,83 m à sa 3e tentative.

Il a ensuite tenté 5,92 m mais a échoué à trois reprises.

Duplantis, qui collectionne titres et records dans les catégories de jeunes, s'est révélé au plus haut niveau l'année passée en franchissant 5,90 m en plein air, son record personnel, et en terminant 9e des Mondiaux-2017 de Londres (5,50 m).

