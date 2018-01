Fifagate: décès de l'ex-N.1 de la Fédération du Nicaragua, inculpé de corruption

MANAGUA (AFP) -

Julio Rocha, ex-président de la Fédération nicaraguayenne de football et responsable du développement de la Fifa assigné à résidence aux Etats-Unis après sa mise en examen pour corruption dans le scandale Fifa, est décédé des suites d'un cancer à 66 ans, a annoncé samedi la Fédération.

Arrêté en Suisse en mai 2015 et extradé aux Etats-Unis un an plus tard, Julio Rocha avait été remis en liberté par un tribunal fédéral de Brooklyn (New York) contre une caution de 1,5 million de dollars. En septembre 2016, il avait été suspendu à vie de toute activité liée au football par le Comité d'éthique de la Fifa.

Président de la Fédération du Nicaragua de 1987 à 2013, Julio Rocha aurait exigé, selon l'accusation, 100.000 dollars de la société Traffic Sport USA en échange des droits pour les matches à domicile de l'équipe nationale du Nicaragua durant les qualifications au Mondial-2018. Le contrat avait été signé aux Etats-Unis.

