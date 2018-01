Décès de Dolores O'Riordan, chanteuse du groupe irlandais Cranberries

La chanteuse rock irlandaise des Cranberries, Dolores O'Riordan, est brusquement décédée, lundi, à l'âge de 46 ans alors qu'elle était en cession d'enregistrement à Londres. Elle était connue pour ses tubes comme "Zombie" ou "Just My Imagination".

Cheveux noir de jais coupés court, silhouette longiligne et voix puissante jouant avec les aigus : Dolores O'Riordan, leader du groupe irlandais des Cranberries, est décédée à l'âge de 46 ans lundi 15 janvier, à Londres.

La chanteuse rock, qui écrivait les textes du groupe, "était à Londres pour une courte session d'enregistrement", a précisé son agent dans un communiqué, sans préciser les causes de la mort.

Particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme "Zombie" (sur la guerre en Irlande du Nord), "Just My Imagination", "Linger" ou "Animal instinct", The Cranberries a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album "No Need to argue" s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux États-unis.

En 2003, lassé des tournées intensives et en panne d'inspiration, le groupe formé à Limerick (Irlande) avait décidé de faire une pause. Ses membres s'étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti trois ans plus tard l'album "Roses".

"Une immense influence sur la musique rock"

L'an dernier, ils avaient enregistré l'opus "Something Else" mais avaient dû annuler une série de concerts, évoquant alors les problèmes de dos de la chanteuse.

Le président irlandais, Michael Higgins, lui a rendu hommage en affirmant qu'elle et son groupe "ont eu une immense influence sur la musique rock et pop en Irlande et à l'étranger".

La chanteuse irlandaise avait épousé en 1994 le manager du groupe Duran Duran, Don Burton, avec lequel elle avait eu trois enfants. Le couple s'était séparé en 2014 après vingt ans de vie commune.

Première publication : 16/01/2018