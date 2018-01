Trump est en excellente santé, selon le médecin de la Maison Blanche

Donald Trump avait demandé à passer un examen médical, pour couper court aux rumeurs sur ses capacités cognitives. Le médecin de la Maison Blanche a annoncé, mardi, les résultats du premier bilan médical du président : ce dernier est en pleine forme.

Soucieux de faire taire les spéculations sur son état de santé mentale depuis la parution du livre "Fire and Fury : Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur : À l'intérieur de la Maison Blanche de Trump), de Michael Wolff, le président américain Donald Trump s'est soumis à des tests médicaux.

Le médecin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, a dévoilé devant la presse les résultats : Donald Trump a obtenu un 30/30 à l'Evaluation cognitive de Montréal, un test qui permet de dépister une déficience mentale légère, ou un début de maladie d'Alzheimer. "Le président a un esprit très vif, intact", a déclaré

le Dr Jackson. Ce n'est cependant pas un examen psychiatrique.

"La santé du président est globalement excellente", résume Ronny Jackson. "Il continue à profiter des bienfaits de son abstinence totale au tabac et à l'alcool." Le médecin estime que le président est doté "d'incroyablement bons gênes" et de "beaucoup d'énergie et d'endurance" pour quelqu'un qui ne dort que "quatre à cinq heures par nuit".

Je pense que (le président) sera apte à diriger jusqu'à la fin de son mandat et même pour un autre mandat (de quatre ans) s'il est élu", conclut le médecin.

Seul bémol : le surpoids de Donald Trump. Il pèse 108 kg pour 1,90 mètres. Sa tension est normale, son cholestérol plutôt dans le haut de la fourchette. Le médecin lui conseille de perdre 4 à 7 kg, en mangeant mieux et en commençant à faire de l'exercice.

Reuters

Première publication : 17/01/2018