Prisons : un projet d'accord remis à la ministre de la Justice et aux syndicats

Après quatre jours de blocage dans les prisons françaises, un projet d'accord a été trouvé vendredi, prévoyant notamment la création de 1 100 emplois sur quatre ans. Il a été soumis aux syndicats et à la ministre de la Justice.

Le mouvement national des gardiens de prison touche-t-il à sa fin ? Débuté lundi suite à l'agression de plusieurs surveillants dans une prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) par un détenu radicalisé, les syndicats ont dessiné un plan d'accord avec le gouvernement. Le document publié sur le site du syndicat majoritaire l'Ufap-Unsa, propose la création de 1 100 emplois de surveillants d'ici 2022, "dont une première tranche de 100 emplois dès 2018" (400 en 2019, puis 300 par an) et des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens. Enfin, un régime de détention devrait être défini pour les "détenus terroristes et radicalisés", afin d'assurer une "étanchéité totale de la gestion des détenus les plus dangereux".

Ces conclusions ont été remises, vendredi 19 janvier, à la ministre de la Justice Nicole Belloubet ainsi qu'aux deux syndicats ayant participé aux négociations entamées mardi, l'Ufap-Unsa et à la CGT-Pénitentiaire. "Soit nos bases souhaitent conclure l'accord (...), soit elles nous demandent de ne pas signer et de repartir dans l'action", ont expliqué les syndicats qui précisent qu'"en attendant, l'action continue".

Le troisième syndicat principal, FO, n'a pas participé aux négociations avec la Chancellerie.

Nouvelle agression en Corse

Vendredi, deux gardiens de prison ont été sérieusement blessés par un détenu signalé pour radicalisation, peut-être aidé par des complices, dans le centre pénitentiaire de Borgo en Haute-Corse où s'est rendue la garde des Sceaux.

Le syndicat FO-Pénitentiaire a réagi en appelant "à durcir" les modalités d'action, avec un "dépôt de clés" dans tous les établissements. Selon l'Administration pénitentiaire, ce "dépôt des clés" n'a été effectif qu'à Borgo vendredi, et c'est la gendarmerie qui a assuré l'ordre et la surveillance dans l'établissement.

"Le dépôt de clés, c'est la mesure ultime", a commenté auprès de l'AFP Yoan Karar, secrétaire général adjoint de FO pénitentiaire: "Quand c'est comme ça, c'est les forces de l'ordre qui prennent le relais".

La garde des Sceaux Nicole Belloubet s'est ensuite rendue à l'hôpital pour rencontrer les détenus avant de se rendre à la prison de Borgo. Sur place, elle s'est entretenue avec les organisations syndicales et le personnel avant d'être huée devant l'établissement par une centaine d'agents qui ont refusé de lui parler. Notant l'"émotion" et la "colère" des personnels, elle s'est engagée à "apporter des réponses" à tous les points soulevés, notamment en matière de sécurité et de gestion des détenus radicalisés.



Avec AFP

Première publication : 20/01/2018