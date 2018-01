Rallye : l'Espagnol Carlos Sainz remporte le Dakar-2018

L'Espagnol Carlos Sainz (Peugeot) a remporté dans la catégorie autos le Dakar-2018, son deuxième sacre huit ans après le premier. En moto, l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) est arrivé vainqueur.

Au terme de la 14e et dernière étape disputée, samedi 20 janvier, autour de Cordoba, en Argentine, l'Espagnol Carlos Sainz (Peugeot) a décroché son deuxième sacre sur le rallye Dakar, huit ans après le premier.

Le pilote a déjoué les pronostics avec l'expérience de ses 55 ans, aux côtés de son compatriote et copilote Lucas Cruz, devançant les Toyota du Qatari Nasser al-Attiyah et du Sud-Africain Giniel de Villiers.

Membre du cercle select des pilotes à avoir remporté à la fois le Championnat du monde des rallyes WRC et le plus dur des rallye-raids, aux côtés des Finlandais Juha Kankkunen et Ari Vatanen, Carlos Sainz est aussi devenu le vainqueur auto le plus âgé de l'histoire, à 55 ans et 284 jours.

Un premier titre pour Walkner

En moto, l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) a remporté son premier titre sur l'épreuve. Le pilote âgé de 31 ans devance au classement général final l'Argentin Kevin Benavides et l'Australien Toby Price (KTM).

Matthias Walkner succède au palmarès à l'Anglais Sam Sunderland, son coéquipier, qui a abandonné lors de la 4e spéciale après une chute. Pour sa quatrième participation, il devient le premier Autrichien à être sacré en deux roues. Il avait terminé 2e en 2017.

Avec AFP

Première publication : 20/01/2018