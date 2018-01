Les démocrates acceptent un compromis pour mettre fin au "shutdown"

Les sénateurs démocrates ont accepté, lundi, un compromis qui va permettre de mettre fin à la paralysie partielle du gouvernement fédéral américain, qui a mis au chômage technique des milliers d'employés. Un accord global doit encore être négocié.

Les sénateurs démocrates ont accepté, lundi 22 janvier, un compromis budgétaire temporaire qui va permettre de mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, a indiqué leur chef de file, Chuck Schumer. "Après de nombreuses discussions, des offres et des contre-offres, le chef de file des républicains et moi sommes arrivés à un accord", a déclaré M. Schumer.

"Nous allons voter aujourd'hui pour rouvrir le gouvernement et continuer à négocier un accord global" sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux États-Unis, les "Dreamers", a ajouté Chuck Schumer.

Les démocrates avaient refusé jusqu'à présent de voter cette rallonge temporaire sans de solides garanties pour que ces Dreamers puissent rester aux États-Unis et obtenir un statut légal. L'accord entre sénateurs républicains et démocrates prévoit un sursis budgétaire jusqu'au 8 février et un vrai débat sur les Dreamers.

Toutefois, la Chambre basse du Congrès à elle aussi encore son mot à dire, le texte adopté par le Sénat n'étant pas identique à celui adopté vendredi par les représentants.

Le "shutdown" avait commencé samedi à 00H00, empêchant des centaines de milliers d'employés de se rendre au travail lundi matin.

Première publication : 22/01/2018