Dilma Rousseff : "Le procès de Lula est truffé d'erreurs"

Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, a accordé un entretien à France 24 depuis Porto Alegre. Elle revient notamment sur sa destitution en août 2016, qu’elle qualifie de "coup d’État parlementaire".

L'ancienne présidente du Brésil Dilma Rousseff affirme également que Luiz Inácio Lula da Silva, icône de la gauche qui a été condamné à neuf ans et demi de prison pour corruption et dont le procès en appel doit se tenir mercredi 24 janvier, est "clairement innocent" et dénonce un procès "truffé d'erreurs". Selon elle, le Brésil sera ingouvernable s’il est empêché de se représenter à la présidentielle d'octobre.