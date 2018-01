Webdoc : "Les derniers Compagnons de la Libération", entretenir la flamme de la Résistance

Il y a 72 ans, le 23 janvier 1946, un décret mettait fin à l'attribution de la Croix de la Libération. Aujourd'hui, sur les 1 038 Compagnons, ils ne sont plus que 10 encore vivants. Retrouvez leur engagement exceptionnel dans notre webdoc.

Le 23 janvier 1946, Charles de Gaulle signait un décret mettant fin à l'attribution de la Croix de la Libération. Créé au cours de la Seconde Guerre mondiale, cet ordre national récompensait "les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de libération de la France et de son Empireˮ.

Le webdocumentaire "Les derniers Compagnons de la Libération" revient sur l'engagement exceptionnel de ces hommes et femmes et sur l'avenir de l'Ordre, et dresse le portrait de cinq d'entre eux.

"Nous devons rester libres"

Soixante-douze ans plus tard, sur les 1 038 Compagnons de la Libération, ils ne sont plus que 10 encore en vie, âgés de 96 à 103 ans. Parmi eux, Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, revient dans ce documentaire sur son parcours au sein de la Résistance, et surtout continue de faire passer un message fort : "La liberté est le soleil de la vie. Nous devons rester libres. Nous nous sommes battus pour notre liberté pendant presque cinq ans, et si c'était à refaire, je le referais immédiatement."

La disparition des derniers Compagnons marquera la fin d’une période héroïque de l’histoire de France. Mais l’Ordre a pour mission de continuer à entretenir la flamme de la Résistance et de transmettre à la nouvelle génération les valeurs de ces combattants qui ont dit “nonˮ.

Première publication : 23/01/2018