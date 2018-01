Brésil : jugé en appel pour corruption et blanchiment, Lula reconnu coupable

Accusé de corruption passive et de blanchiment d'argent, l'ex-président brésilien Lula été reconnu coupable, mercredi, par la cour d'appel de Porto Alegre. Sa peine a été alourdie à 12 ans et un mois de prison.

Sans surprise, sa condamnation a été confirmée. L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment par la cour d'appel de Porto Alegre, mercredi 24 janvier.

Joao Gebran Neto, premier juge de la cour d'appel de Porto Alegre à voter et rapporteur du procès, a confirmé la condamnation de la figure emblématique de la gauche, tout en alourdissant sa peine à 12 années et un mois de prison, contre neuf ans et six mois en première instance.

Le vote des deux autres magistrats est allé dans le même sens. Les trois juges ont par ailleurs précisé que la peine ne serait appliquée qu'après épuisement de tous les recours, écartant une incarcération de Lula dès mercredi.

"Des preuves au-delà de tout doute"

Lula est accusé d'avoir reçu un triplex en bord de mer du groupe de bâtiment OAS en échange de l'attribution de marchés publics de Petrobras pendant sa présidence (2003-2010). Le juge Grebran Neto a affirmé qu'"il exist(ait) des preuves au-delà de tout doute raisonnable" et que "ce triplex était réservé au président Lula".

"L'ex-président était un des principaux artisans, sinon le principal, d'un vaste réseau de corruption (...) qui a fragilisé non seulement le fonctionnement de Petrobras, mais de tout le processus politique du Brésil", a-t-il asséné.

C'est le juge Sergio Moro, ennemi intime de Lula, qui avait prononcé en juillet 2017 la condamnation choc contre l'ancien président, puis saisi ses biens. Lula avait dénoncé un "pacte diabolique" pour l'empêcher de se représenter à la présidentielle de 2018.

"Un sursis offert au candidat Lula"

Mais rien n'est joué pour l'instant en ce qui concerne la candidature de Lula. Une myriade de recours étant possibles, la capacité de Lula de se présenter ou non à la présidentielle pourrait ne pas être établie avant de longs mois de bataille juridique.

"Il peut user de plusieurs recours assez techniques : le premier visant à éclaircir tous les points du jugement, et le deuxième visant à questionner les divergences entre les juges", explique Fanny Lothaire, correspondante de France 24 au Brésil. L'examen de ces recours pourra prendre jusqu'à six mois. "C'est un sursis offert au candidat Lula". Ce dernier a jusqu'au mois d'août pour enregistrer sa candidature.

Lula reste combatif. Avant la décision des juges, il avait déclaré : "La seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne m'arrêterai de me battre que le jour de ma mort". Il devait participer à une manifestation à Sao Paulo qui réunissait déjà 10 000 de ses supporters en fin d'après-midi.

Brésil Urgent

Selon nos informations #Lula devrait s'exprimer en public à Sao Paulo sur la Place de la République, déjà noire de monde. Pas d'horaires pour le moment #ComLulaEmPOA pic.twitter.com/Ri6ZV2JTMK Eric Battistelli (@EricBattistelli) 24 janvier 2018

Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des travailleurs (PT), fondé par Lula, avait appelé ses soutiens à "aller dans les rues, parce que la démocratie est en péril" si sa condamnation était confirmée.

Des milliers de sympathisants de Lula ont convergé depuis la fin de la semaine dernière à Porto Alegre, dans une ambiance tendue qui laissait redouter des affrontements avec ses opposants. L'ex-président jouit toujours d'un fort soutien parmi les plus défavorisés qui ont bénéficié de sa politique de redistribution pendant ses deux mandats. Mais il est aussi cordialement détesté par une partie des Brésiliens qui souhaitent sa déroute.

Avec AFP

Première publication : 24/01/2018