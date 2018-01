"L'imagination au pouvoir" pour la Nuit des idées

France 24 était en direct de la Nuit des idées, un événement culturel annuel organisé par l'Institut français, dans plus de 100 villes à travers le monde. Cette année, ce festival s'est choisi pour thème "l'imagination au pouvoir".

Des débats, des animations, des installations artistiques : la Nuit des idées revient, jeudi 25 janvier, pour la troisième année avec son lot de surprises pour témoigner de la richesses de la pensée et de l'importance du dialogue

Organisé depuis 2016 par l’Institut français – qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui entend contribuer au rayonnement de la France à l’étranger en dialoguant avec les cultures étrangères –, cet événement se veut l’expression de la "diplomatie des idées". Dans plus de 100 villes à travers le monde, en France, au Canada, au Portugal ou encore au Kazakhstan, plus de 170 lieux accueillent écrivains, scientifiques et penseurs en tout genre pour débattre autour d’un thème qui fleure bon Mai 68 : "l'imagination au pouvoir".

France 24 a choisi trois lieux à Paris – : l'Institut du monde arabe (6e arrondissement), le Point éphémère (10e arrondissement) et le Tank (11e arrondissement) – pour vous montrer à travers des Facebook Live à quel point les débats d’idées peuvent être vivants.

Première publication : 25/01/2018