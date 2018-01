RD Congo : près d'un an après sa mort, le corps d’Étienne Tshisekedi est toujours en Belgique

Figure historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi est mort le 1er février 2017 à Bruxelles. A ce jour, il n'est toujours pas enterré en RDC. La famille accuse le pouvoir de retarder le rapatriement de la dépouille.

Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, le leader historique de l'opposition congolaise Étienne Tshisekedi ne repose toujours pas dans le sol de sa terre natale. En raison de différends sur le lieu, la date et l'organisation des obsèques entre sa famille et le gouvernement congolais, son corps se trouve depuis un an dans un funérarium en Belgique.

La famille Tshisekedi estime que le président Joseph Kabila fait tout pour retarder le plus possible le rapatriement à Kinshasa, alors que de son côté, le gouvernement congolais affirme que les conditions exigées par cette dernière sont inacceptables.

Reportage à Bruxelles et Kinshasa de Nicolas Germain, Alix le Bourdon et Thomas Nicolon.

Première publication : 27/01/2018