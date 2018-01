Économie, immigration... Premier discours très attendu de Donald Trump sur l'état de l'Union

Donald Trump s'exprime, dans la nuit de mardi à mercredi, devant la Chambre des représentants pour son premier discours sur l'état de l'Union. Il devrait vanter les bons résultats de l'économie américaine et plaider pour une réforme migratoire.

C'est dans un climat tendu que le président américain Donald Trump mettra en avant, dans la nuit de mardi à mercredi 31 janvier, les bons résultats enregistrés par l'économie américaine depuis son arrivée à la Maison Blanche, lors de son premier discours sur l'état de l'Union.

Il en faudra plus au président pour détendre l'atmosphère à la Chambre des représentants, où il viendra s'exprimer à partir de 21 h 10 locales (2 h 10 GMT). Plusieurs élus démocrates ont d’ores et déjà annoncé qu'ils boycotteraient le discours et certaines élues démocrates ont prévu de s'habiller en noir, en soutien au mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel.

Donald Trump a indiqué qu'il parlerait de ses efforts visant à abaisser les barrières douanières pour faciliter les exportations américaines dans le reste du monde. "Il nous faut de la réciprocité dans le commerce. Le temps des accords à sens unique est terminé", a-t-il dit, répétant une promesse de campagne et des propos qu'il vient de tenir au Forum économique mondial de Davos.

Le locataire de la Maison Blanche a fait de la lutte contre les déficits commerciaux l'un des axes prioritaires de sa politique économique pour parvenir à une croissance annuelle de 3 %. Mais au dernier trimestre 2017, le Produit intérieur brut des États-Unis n'a augmenté que de 2,6 %.

Le président compte en outre évoquer sa proposition de réforme de l'immigration, pour laquelle il dit vouloir chercher le soutien de l'opposition démocrate.

C'est Joseph Kennedy III, petit-neveu de l'ancien président John F. Kennedy et élu du Massachusetts à la Chambre des représentants, qui lui apportera la contradiction au nom du Parti démocrate.

