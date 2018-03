Mali : nouvelle preuve de vie de l'otage française Sophie Pétronin

Une courte vidéo diffusée jeudi montre l'otage française Sophie Pétronin enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Elle apparaît très affaiblie, alitée et sous traitement médicamenteux.

L'otage française Sophie Pétronin, enlevée à Gao, dans le nord du Mali, le 24 décembre 2016, apparait dans une courte vidéo diffusée jeudi 1er mars par ses ravisseurs, le groupe djihadiste Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin (JNIM), relié à Al-Qaïda.

#France #JNIM diffuse une vidéo (1:16) de l’otage française Sophie Pétronin enlevée fin décembre 2016 au nord #Mali. On la voit alitée, visiblement affaiblie et sous traitement médicamenteux. On entend en boucle « je vous protégerai » du Président Macron pic.twitter.com/pGMfBdi784 Wassim Nasr (@SimNasr) 1 mars 2018

Àgée de 72 ans, cette médecin humanitaire, qui dirigeait une association d'aide aux orphelins dans le pays, apparaît très affaiblie. Elle est alitée et sous traitement médicamenteux.

"S.O.S, Save Old Sophie"

La vidéo d'un peu plus d'une minute est baptisée "S.O.S, Save Old Sophie", traduire "S.O.S sauvez la vieille Sophie". En fond sonore, on entend, en boucle, la phrase "je vous protégerai" prononcé par le président Emmanuel Macron.

La dernière preuve de vie de la ressortissante française remontait à juillet 2017. Elle apparaissait sur une vidéo montrant six étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017.

En décembre 2017, sa famille se disait "démunie", faute d'avancées concrètes ou d'informations récentes sur son sort, et souhaitait que "les choses accélèrent".

Première publication : 02/03/2018