Italie : un homme soupçonné d'avoir tiré sur des étrangers à Macerata interpellé

Ses cibles étaient toutes de nationalité étrangère. Un homme soupçonné d'être l'auteur d'une fusillade perpétrée à partir d'une voiture à Macerata, dans le centre de l'Italie, a été arrêté par la police, samedi 3 février.

Le jeune Italien, retrouvé en possession d'un pistolet, portait une écharpe tricolore sur l'épaule et avait fait un salut fasciste après être sorti de son véhicule, ont rapporté les médias italiens.

I #Carabinieri della Stazione di Pioraco hanno arrestato il responsabile del ferimento di 6 cittadini di colore nel centro abitato di #Macerata. Al momento del fermo, l’uomo aveva indosso una bandiera tricolore e deteneva una pistola nella propria autovettura. #PossiamoAiutarvi pic.twitter.com/GAVBGHaDIy Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) 3 février 2018

Des étrangers délibérément visés ?

Selon les médias, la fusillade a fait six blessés, dont quatre graves. "Les blessés confirmés sont de nationalité étrangère", a confirmé la police. Les médias évoquent plusieurs personnes "de couleur" parmi les victimes.

Aucun lien n'a pour l'instant été fait par la police entre cette fusillade et un autre fait divers amplement couvert depuis deux jours par la presse nationale. Mercredi, le corps d'une jeune Italienne de 18 ans avait été retrouvé découpé en morceaux dans des valises. Un Nigérian, demandeur d'asile et dealer de drogue, a depuis été arrêté dans cette même ville de Macerata, soupçonné de cet assassinat. La police a notamment découvert, vendredi, au domicile de ce Nigérian de 29 ans des vêtements de la victime et un couteau avec des traces de sang.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 03/02/2018