Sénégal : à Saint-Louis, Emmanuel Macron attendu sur le réchauffement climatique

Après l'éducation, le réchauffement climatique. Dans le cadre de sa visite de deux jours au Sénégal, Emmanuel Macron se trouve à Saint Louis, où il doit annoncer une aide pour combattre l'érosion côtière qui a déjà forcé 200 familles à déménager.

Des dizaines de milliers d'habitants de Saint-Louis du Sénégal se sont déplacés, samedi 3 février, pour accueillir Emmanuel Macron. Massés sur plusieurs rangs le long des routes menant du petit aérodrome au coeur historique de la ville, les habitants ont salué le convoi présidentiel avec des chants de bienvenues, des panneaux aux portraits des deux présidents et de leurs épouses, des banderoles et des drapeaux français et sénégalais.

Le président français, qui a atterri dans la matinée avec son homologue sénégalais, Macky Sall, y est très attendu. Après avoir consacré à l'éducation sa la première journée de visite au Sénégal, vendredi à Dakar, il doit annoncer un renforcement de l'aide pour combattre l'érosion côtière qui menace l'ancienne capitale de l'Afrique Occidentale française.

"Le maire de Saint Louis est venu en France à l'occasion du One planet Summit en décembre. Il avait dit à Emmanuel Macron de venir voir à quel point le réchauffement climatique menace sa ville, qui prête à s'effondrer sous les eaux", rappelle Stéphanie Antoine, envoyée spéciale à Saint Louis.

200 familles forcées à déménager

La situation est plus qu'urgente dans cette ville de pêcheurs située à l'embouchure du fleuve Sénégal. Sur la Langue de Barbarie, bande de sable face à Saint-Louis, l'assaut des vagues a déjà obligé 200 familles à déménager. Quelque 900 autres sont également menacées de devoir quitter leur habitation.

Le chef de l'Etat français devait annoncer à la mi-journée, de concert avec le président de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim, un plan de financement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour aider ces habitants.

"Le président français doit annoncer une aide de 15 millions d'euros pour la construction d'une digue pour protéger la ville. Une aide de 25 millions devrait aussi être débloquée pour rénover les vieux quartiers de Saint Louis", précise Stéphanie Antoine. Le président de la Banque Mondiale doit lui annoncer une aide 30 millions de dollars pour venir en aide aux 900 familles menacées de délocalisation.

