Coupe Davis : la France se hisse en quarts de finale

Le duel France-Pays-Bas a été remporté dimanche par la France (3 à 1), qui affrontera l'Italie lors des quarts de finale début avril.

La France conservera la Coupe Davis au moins un tour de plus. L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale après la victoire d'Adrian Mannarino face au Néerlandais Robin Haase au terme d'un combat de plus de 4 heures. Les deux joueurs ont eu besoin de 5 sets pour se départager : 4-6; 7-6 (5); 7-5; 6-7 (2); 7-5.

Après les blessures de ses deux titulaires en simple, Jo-Wilfried Tsonga (genou gauche) et Lucas Pouille (cou), la France s'en est finalement bien sortie (3-1) et ira défier l'Italie de Fabio Fognini sur ses terres du 6 au 8 avril. Elle le doit à Richard Gasquet, solide vendredi, au duo reconstitué Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut samedi, et donc à Mannarino, dont le rêve de jouer sous le maillot bleu avait tourné au cauchemar il y a deux jours.

Si les Pays-Bas se sont révélés accrocheurs, l'Italie s'annonce bien plus coriace, en particulier chez elle. Elle dispose, en plus de son fantasque leader Fognini (22e), de quatre autres joueurs évoluant dans le top 100, alors que les Néerlandais ne comptait que Haase dans cette partie du classement ATP. S'ils vont en demies, les Bleus croiseraient alors l'Espagne, avec peut-être un retour de Rafael Nadal, ou l'Allemagne d'Alexander Zverev. Une toute autre histoire...

Avec Reuters et AFP

Première publication : 04/02/2018