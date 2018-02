France : les chutes de neige sèment la pagaille dans les transports

Embouteillages record autour de Paris, trains ralentis, transports en commun et scolaires perturbés... Les chutes de neige qui frappent une partie de la France provoquent d'importantes perturbations dans les transports.

Plus de 700 kilomètres de bouchons autour de Paris, tour Eiffel fermée, TGV ralentis, transports en commun et scolaires perturbés... La vague de froid accompagnée de chutes de neige qui a frappé la France, mardi 6 février, a semé la pagaille dans les transports. Mercredi, de nouvelles chutes de neige étaient atttendues, laissant craindre de nouvelles perturbations sur la partie nord de l'Hexagone.

695 km de bouchons cumulés (et la N118 à présent fermée) en région parisienne ! Le record de décembre dernier est pulvérisé (567 km). Il est relevé 10 cm de #neige à Chartres, 8 cm à Roissy, 5 cm à Orly, parfois 15 cm sur les hauteurs du Val-d'Oise. #neigeparis pic.twitter.com/8NK7cOEVMq Keraunos (@KeraunosObs) 6 février 2018

Vingt-huit départements, principalement entre la Vendée et les Ardennes, ont été placés par Météo France en vigilance orange à la neige et au verglas. Les trains à grande vitesse roulaient au ralenti, de 160 km/h dans les zones les plus enneigées à 220 km/h, sur les lignes reliant la capitale à Bordeaux, Rennes, Lille et Strasbourg, selon la SNCF, jointe par Reuters.

En ce moment || Les derniers relevés de hauteurs de #neige à 06h ce matin.Une moyenne de 12 à 15 cm relevés sur les départements de l'Ile de France au Centre, possiblement jusqu'à 20 cm sur l'ouest de l'#EureEtLoir. pic.twitter.com/rBUDfqSAA2 VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 7 février 2018

Ces ralentissements ont entraîné des retards de 20 à 40 minutes dans les gares, voire davantage à Montparnasse, la gare parisienne desservant l'Ouest et le Sud-Ouest, en raison de la fissure d'un rail dans le Loir-et-Cher provoquée par le froid.

En Île-de-France, un pic de 739 kilomètres de bouchons a été enregistré peu avant 19H30 par le site d'informations routières Sytadin, avant d'amorcer un reflux. Les bus desservant Paris et la banlieue parisienne ont tous été rappelés dans leur dépôt en début de soirée, "en raison des difficultés de circulation qui ne permettent plus de rouler", a indiqué une porte-parole de la RATP à l'AFP.

⚠️❄️ En raison des conditions météo, trafic très fortement perturbé sur l'ensemble des lignes Transilien. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de reporter vos déplacements. RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) 7 février 2018

Toujours en Île-de-France, la préfecture de police a déclenché le niveau 3 du plan "neige verglas", une mesure qui implique l'interdiction de circulation sur les principaux axes routiers pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes.

Intempéries en France : "Les consignes ont été respectées"

L'ensemble des lignes de bus RATP étaient également interrompues. La préfecture a appelé les particuliers à limiter les déplacements en voiture et à privilégier les transports en

commun.

⚠️[#NeigeVerglas] #VigilanceOrange en #IDF la@prefpolice vous demande de ne pas utiliser vos véhicules ce jour Préfecture de police (@prefpolice) 7 février 2018

Alors que la neige devrait progressivement tenir au sol dans la région, avec des cumuls prévus entre 5 et 10 cm, la société d'exploitation de la tour Eiffel a fermé le monument mardi en raison des conditions météo.

Après une nuit de mobilisation, les agents de la Ville de @Paris débutent ce matin un nouveau salage des rues de la capitale, le quatrième en 48 heures. Objectif : dégager les 600 km d’axes « prioritaires » de notre ville. Anthony Leroi (@anthonyleroi) 7 février 2018

Vendredi pourrait voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation neigeuse, venue cette fois du nord-ouest, touchant tout un pan des Hauts-de-France jusqu'au Limousin en passant par l'Île-de-France.

Après une accalmie, une nouvelle perturbation neigeuse est attendue vendredi. Elle apportera bien moins que la précédente, avec 2 à 5 cm en général, très localement un petit peu plus. #NeigeVerglas #neige pic.twitter.com/yAYrEq6Mr3 Keraunos (@KeraunosObs) 7 février 2018

Première publication : 07/02/2018