Victoires de la musique : Orelsan et le rap raflent la mise

Les 33e Victoires de la musique ont sacré le rap français et son nouveau chef de file Orelsan, auteur d'un triplé et désigné artiste masculin de l'année. Charlotte Gainsbourg est quant à elle élue pour la première fois meilleure artiste féminine.

Décidément, comme il le chante dans son dernière album, "Tout va bien" pour Orelsan. Le rappeur bas-normand a réalisé un triplé avec les titres d'artiste masculin de l'année, de meilleur clip et meilleur album de musiques urbaines, vendredi 9 février, lors des 33e Victoires de la musique.

"Je voudrais remercier le public, sans qui je serais juste un type qui fait de la musique dans sa chambre", a sobrement commenté le rappeur de 35 ans, arrivé en fin de soirée à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, en provenance de Genève où il se produisait en concert. Il a supplanté le vétéran Bernard Lavilliers et le rappeur-chanteur Soprano pour s'imposer comme meilleur artiste masculin.

Également récompensé pour le clip de "Basique" et son album "La fête est finie", Orelsan, dont le début de carrière a été perturbé par des accusations de misogynie, fait aussi bien que Stromae en 2014.

Le rap prend le pouvoir

Il contribue largement à la mainmise du hip-hop sur ces Victoires, avec six trophées gagnés sur les douze en jeu. Une première pour une seule édition.

MC Solaar a rajouté une cinquième Victoire à son palmarès pour l'"album chansons de l'année" avec "Géopoétique". Gaël Faye, revenu à la musique après son succès littéraire avec "Petit Pays", s'est imposé dans la catégorie "révélation scène". Et le duo Bigflo & Oli a été plébiscité par le public dans la catégorie "chanson originale de l'année" pour "Dommage".

"On le sent dans la tête des gens : aujourd'hui, il n'y a plus de clivage entre le rap et les autres styles. Le changement est fait !", se sont réjouis les deux frères toulousains en coulisses.

Charlotte Gainsbourg, artiste féminine de l'année

La vague rap ferait presque de l'ombre à l'autre triomphe de la soirée, celui de Charlotte Gainsbourg, sacrée pour la première fois dans la catégorie reine d'"artiste féminine". L'actrice-chanteuse, apparue avec une veste en jean comme les affectionnait son père, connaît la consécration musicale à 46 ans.

Dans son dernier album électro-mélancolique, elle évoque pour la première fois avec des textes français la mémoire de son père disparu en 1991 et de sa demi-sœur Kate Barry, morte en 2013.

"Cet album, j'ai eu ma sœur en tête, je pense à elle ce soir. J'ai mon père en tête bien sûr. Mais aujourd'hui, il porte ma vie aussi. Moi je suis vivante et je veux célébrer les gens autour de moi, ma mère [Jane Birkin], ma sœur [Lou Doillon], mon frère [Lulu]", a-t-elle déclaré.

Avant cela, M et ses amis maliens Toumani & Sidiki Diabaté et Fatoumata Diawara, avaient remporté la catégorie "album de musiques du monde", les joyeux déjantés de Shaka Ponk ("The Evol'") celle du "rock" et Dominique Dalcan celle des "musiques électroniques".

Avec AFP

Première publication : 10/02/2018