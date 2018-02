Médoune Diallo, voix de l'afro-salsa sénégalaise, a tiré sa révérence

Adulé par tous les fans d’afro-salsa, le chanteur sénégalais Médoune Diallo est indissociable des grands tubes d’Orchestra Baobab et Africando. Sa voix s’est éteinte le 10 février dernier.

Chanteur pour l’Orchestra Baobab durant deux décennies, devenu ensuite la figure incontournable du plus grand groupe de musique afro-cubaine Africando, Médoune Diallo est mort à Dakar, le 10 février. Il aurait dû souffler ses 69 bougies le lendemain.

C’est d’abord chez Orchestra Baobab que Médoune Diallo se fait connaître, dès 1972. Il participe pendant vingt ans à l’enregistrement de plusieurs albums devenus des grands classiques de l’afro-salsa, comme le rappelle le site Afrisson dans une longue biographie : Orchestra Baobab vol.1 & vol.2, Bawobab 75, Guy gu rey gui, Senegaal Sunugaal, Adduna jarul naawo, On verra ça, "Pirate’s Choice"…

Il est ensuite choisi par le producteur Ibrahima Sylla pour enregistrer un disque dans des studios à New York, aux côtés de deux autres stars de la salsa africaine, le compositeur prolifique Pape Seck, à qui on attribue la paternité du genre mbalax, devenu depuis le style musical sénégalais par excellence, et Nicolas Menheim. Cet "all-stars" sera baptisé "Africando". Les compositions sont d’influences wolof, peul ou sérère, mais aussi adaptées des classiques des grands musiciens cubains, mexicains ou portoricains. Cet assemblage de chanteurs-stars, d’une section de cuivres incisifs et des rythmiques chaloupées, porte "Africando" loin dans le monde. "Africando reflète avec brio l’histoire d’amour qui lie le son, le boléro, la guaracha ou la cumbia aux rythmes d’Afrique", rappelle Rfi Musique.

Depuis l’annonce du décès de Médoune Diallo, de nombreux Sénégalais lui rendent hommage, à commencer par cette déclaration du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly : "Médoune Diallo laisse à la postérité un héritage qui prendra la place inestimable qu’elle mérite dans le patrimoine musical international".

Médoune Diallo du groupe Africando, une voix des plus émouvantes et des plus belles s'est éteinte. Le Sénégal perd un grand artiste. Condoléances au groupe Africando, sa famille et ses proches. Qu'il repose en paix. pic.twitter.com/m9nk1qyQu8 Aïsha Dème (@DemeAisha) 11 février 2018

Sa voix restera pour la postérité, mais l'homme nous a quittés samedi. Médoune Diallo, l'un des maîtres à chanter du mythique groupe Africando, retrouve au panthéon céleste de la musique, ses collègues qui l'y ont précédés, comme Gnonnas Pedro et Amadou Balaké. Dors en paix. pic.twitter.com/CbvnZ7y5nn Serge Tomondji (@sergemathias) 11 février 2018

