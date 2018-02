Un haut responsable irakien affirme qu'Al-Baghdadi est vivant et soigné dans le nord-est de la Syrie

Abou Bakr al-Baghdadi, calife autoproclamé de l'EI, est soigné dans un hôpital de campagne dans le nord-est de la Syrie après avoir été blessé dans des raids aériens, d’après un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur.

Un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur a affirmé, lundi 12 février, que le chef du groupe État Islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, était vivant et soigné dans un hôpital de campagne dans le nord-est de la Syrie, après avoir été blessé dans des raids aériens.

"Nous avons des informations indubitables et des documents de sources au sein de l'organisation terroriste selon lesquelles [Abou Bakr] al-Baghdadi est toujours vivant et se cache dans la [région de la] Jaziré", a déclaré le directeur général du département du Renseignement et du Contre-terrorisme irakien, Abou Ali al-Basri, cité par le quotidien gouvernemental As Sabah.

Selon le responsable, le chef jihadiste "souffre de blessures, de diabète et de fractures au corps et aux jambes qui l'empêchent de marcher sans assistance". Ces blessures "seraient dues à des raids aériens contre les fiefs de l'EI en Irak".

Déjà annoncé mort

Les autorités irakiennes ont publié la semaine dernière une liste de "dirigeants terroristes recherchés internationalement" à la tête desquels le "calife" autoproclamé de l'EI apparaît sous son vrai nom, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarraï, né en 1971.

Le 16 juin, la Russie avait dit avoir probablement tué Abou Bakr al-Baghdadi dans un raid fin mai de son aviation près de Raqqa, en Syrie. Elle avait ensuite souligné qu'elle continuait de vérifier s'il était bien mort. Le 1er septembre, un haut responsable militaire américain avait affirmé que le chef de l'EI était sans doute encore en vie et se cachait probablement dans la vallée de l'Euphrate. Le groupe jihadiste est encore présent dans cette région du nord-est de la Syrie, grande plaine désertique à la lisière de l'Irak.

