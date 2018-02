Marie-Christine Saragosse n'est plus présidente de France Médias Monde

Un imbroglio administratif amène à l'annulation du mandat de Marie-Christine Saragosse à la tête de France Médias Monde. PDG depuis 2012, elle n'a pas transmis dans les délais ses déclarations de patrimoine et d'intérêts.

La présidente de France Médias Monde, qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, a annoncé, mardi 13 février dans la soirée, que son mandat avait été annulé à la suite d'un malentendu administratif. En effet, Marie-Christine Saragosse n'a pas transmis dans les délais ses déclarations de patrimoine et d'intérêts.

Dans un message aux salariés du groupe, qu'elle dirige depuis 2012, Marie-Christine Saragosse dit avoir appris "avec stupéfaction" que son "mandat de Présidente-directrice générale de France Médias Monde était tombé".

Reconduite le 5 octobre 2017 pour un nouveau mandat, elle aurait dû faire parvenir dans un délai de deux mois à la "Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale de fin de fonctions ainsi qu'une nouvelle déclaration d'intérêts", explique-t-elle dans ce courrier révélé par Le Monde et dont l'AFP a eu copie.

Pour de précédentes déclarations de ce type, faites en 2013 puis en 2015, Marie-Christine Saragosse avait répondu à un questionnaire transmis par les autorités concernées, précise-t-elle dans ce texte. Mais, depuis, la procédure a changé et c'est de sa propre initiative qu'elle aurait cette fois dû communiquer ces informations, ce qu'elle "ignorait", ajoute-t-elle.

Elle sera "évidemment candidate"

"Les délais de dépôt de ces déclarations étant dépassés, mon mandat est donc tombé automatiquement", s'étonne la patronne de France Médias Monde, 57 ans, qui précise que, si une nouvelle procédure de nomination devait être lancée par le CSA, elle serait "évidemment candidate".

En attendant, un "Conseil d'administration extraordinaire sera réuni dans les plus brefs délais pour mettre en place la gouvernance transitoire", poursuit-elle dans ce communiqué.

En reconduisant l'an dernier Marie-Christine Saragosse, unique candidate, à la tête de France Médias Monde, le CSA avait noté que "que la situation de France Médias Monde s'(était) significativement améliorée depuis 2012" et a salué sa "capacité" à "avoir piloté et réussi l'intégration de France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya au sein d'une société unique".

Cette situation inédite intervient dans un contexte déjà chargé pour l'audiovisuel public, avec la récente révocation par le CSA du patron de Radio France Mathieu Gallet à la suite de sa condamnation pour favoritisme quand il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel (INA), et les projets de réforme du secteur par le gouvernement.

avec AFP

Première publication : 14/02/2018