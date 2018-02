Baisse du chômage en France : le Premier ministre veut plus qu'une "petite victoire"

Le taux de chômage a nettement reculé fin 2017, passant sous la barre des 9 % au quatrième trimestre. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, c’est une "petite victoire" mais il faut continuer.

C'est une "petite victoire" pour le gouvernement français. Le recul du taux de chômage est net fin 2017 : il est passé sous la barre des 9 % au quatrième trimestre. Toutefois, ce n'est pas une bataille mais bien une guerre que veut remporter Paris, qui mise sur un taux à 7 % d'ici la fin du quinquennat.

"Nous voulons gagner une bataille et une guerre durablement contre le chômage de masse", a affirmé le Premier ministre Édouard Philippe, mercredi 14 février, lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat. Et de souligner qu'il restait "3,7 millions de chômeurs", chiffre qui correspond aux inscrits à Pôle emploi fin janvier. De son côté, l'Insee a comptabilisé 2,66 millions en France entière.

Édouard Philippe veut "gagner la bataille"

La ministre du Travail Muriel Pénicaud - qui a décidé dès son entrée en fonction de ne pas commenter les statistiques du chômage - a récemment déclaré qu'elle tablait sur une baisse sensible et "durable" du taux de chômage "vers la fin de l'année et surtout en 2019" grâce aux "réformes structurelles" engagées par le gouvernement.

>> À voir sur France 24 : Les défis de la réforme de l'assurance-chômage

Après les ordonnances réformant le droit du travail, entrées en vigueur à l'automne et définitivement adoptées par le Parlement cette semaine, l'exécutif s'est attelé à d'autres réformes. Outre celle de l'assurance chômage, discutée jeudi par les partenaires sociaux, le gouvernement entend réformer l'apprentissage et la formation professionnelle en misant sur l'adaptation des "compétences" pour répondre aux mutations du marché du travail et permettre aux entreprises de trouver les bras dont elles ont besoin.

"On a des créations d'emplois à un très haut niveau en 2017, qui sont suffisantes pour mordre sur le chômage", explique à l’AFP Bruno Ducoudré, économiste à l'OFCE. Il rappelle qu'il faut avoir une croissance à 2 % pour avoir une "baisse franche" du chômage. Les dernières statistiques de l'emploi dans le secteur privé, publiées mardi, traduisent bien une accélération du marché de l'emploi en 2017 avec 253 500 postes créés, tiré par les services et l'intérim.

>> Chômage : "Le contrôle doit aller de pair avec un meilleur accompagnement"

Alors que la croissance repartait ces derniers mois, le taux de chômage ne semblait pas en profiter. Mais la reprise s'est accélérée ces dernières semaines et la France a enregistré une progression de 1,9 % du PIB en 2017, son plus haut niveau depuis six ans.

Avec AFP

Première publication : 15/02/2018