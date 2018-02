Mali : l'armée française mène un raid contre le groupe jihadiste Ansar Dine

#ANTITERRORISTE : Ce jour 14 février 2018 à #Tinzawaten (#Kidal), des terroristes ont été neutralisés et 3 véhicules détruits par #Barkhane. Parmi les criminels abattus, figure Malick Ag Wanasnat, un ex colonel de l’Armée malienne. Il était un allié et un pilier d’Iyad Ag Ghali. pic.twitter.com/kkXI5GMa0M