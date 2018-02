Turquie : le journaliste germano-turc Deniz Yücel remis en liberté conditionnelle

Le correspondant du journal Die Welt, le germano-turc Deniz Yücel, arrêté il y a un an en Turquie pour soupçons de terrorisme, a été remis en liberté conditionnelle vendredi, dans l'attente de son procès. Le reporter risque jusqu'à 18 ans de prison.

Deniz Yücel est libre. Ce journaliste germano-turc emprisonné pour "terrorisme" depuis un an en Turquie et dont le sort empoisonnait les relations entre l'Allemagne et Ankara a été remis en liberté conditionnelle vendredi 16 février, a annoncé le gouvernement allemand. Lors de son futur procès, Il risque jusqu'à 18 ans de prison.

"Nous pouvons confirmer que M. Deniz Yücel a été remis en liberté, nous sommes soulagés et contents", a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Rainer Breul, lors d'un point de presse à Berlin.

Il a précisé que le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, "s'est beaucoup investi dans les derniers jours et les dernières heures pour contribuer à une solution" en liaison avec son homologue turc, a ajouté le porte-parole.

Il confirmait des informations données par l'employeur du journaliste, le quotidien allemand Die Welt, pour lequel Deniz Yücel travaillait comme correspondant en Turquie avant son arrestation pour soupçons de "terrorisme".

Wir haben unsere erste Meldung zur Freilassung von WELT-Korrespondent Deniz Yücel gelöscht. Deniz ist noch nicht frei – aber seine Freilassung wurde beschlossen https://t.co/85Xr4uqbih #FreeDeniz pic.twitter.com/4PvBXBkvZT WELT (@welt) 16 février 2018

"Enfin ! le correspondant de Die Welt, en prison depuis plus d'un an, est libre", a indiqué le journal sur son site internet.

La veille, la chancelière Angela Merkel avait fait pression sur son homologue turc à Berlin pour une telle remise en liberté, prévenant que les relations bilatérales ne pourraient s'améliorer sans avancée sur ce dossier.

Avec AFP

Première publication : 16/02/2018