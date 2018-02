Un puissant séisme secoue le Mexique, l'hélicoptère d'un ministre s'écrase

Treize personnes ont été tuées dans l'accident d'hélicoptère du ministre mexicain de l'Intérieur, Alfonso Navarrete, lui-même sain et sauf, qui se rendait sur la zone touchée par un séisme vendredi dans le sud du pays.

Un puissant séisme a secoué le Mexique, vendredi 16 février dans la soirée, sans provoquer de dégâts majeurs, mais l'hélicoptère d'un ministre qui se rendait sur les lieux s'est écrasé à l'atterrissage, faisant treize morts.

"Nous avons récupéré sur place les corps de 12 personnes : cinq femmes, quatre hommes, deux petites filles et un petit garçon. Une autre personne est décédée à l'hôpital de Jamiltepec" et quinze autres ont été blessées, selon les autorités judiciaires de l'État de Oaxaca (sud), où s'est produit l'accident.

Le ministre de l'Intérieur, Alfonso Navarrete, et Alejandro Murate, le gouverneur de l'État d'Oaxaca, où se situe l’épicentre du séisme, qui étaient à bord de l’appareil accidenté, sont sains et saufs, a précisé le président Enrique Peña Nieto sur Twitter.

El Secretario @navarreteprida, el Gobernador @alejandromurat y la tripulación se encuentran bien. Lamentablemente, varias personas en tierra perdieron la vida y otras resultaron heridas. Mis condolencias para sus familiares y mis deseos de pronta recuperación a los lesionados. Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 février 2018

Le président a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Alfonso Navarrete a déclaré à la chaîne Televisa que le pilote de l'hélicoptère militaire avait perdu le contrôle de l'appareil à environ 40 mètres du sol.

Des dégâts "très mineurs"

À Mexico, les conséquences de la secousse de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter sont limitées. "La ville fonctionne normalement, les dégâts sont très mineurs" a rassuré le maire de la mégalopole de 20 millions d'habitants, Miguel Angel Mancera. "Jusqu'à présent il n'y a pas de pertes de vies humaines ni de personnes blessées", a précisé de son côté le porte-parole de la présidence, Eduardo Sanchez.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient plusieurs maisons endommagées dans la localité la plus proche de l’épicentre, Pinotepa de Don Luis, à environ 600 km au sud de Mexico, sans toutefois qu'aucune perte humaine ne soit pour l'heure signalée. La profondeur de l'hypocentre, à 37 km sous terre selon l'institut américain de géophysique USGS, pourrait expliquer en partie pourquoi cette secousse violente n'a finalement eu que peu de conséquences.

À Mexico, des milliers de personnes sont sorties précipitamment des immeubles quand s'est déclenché le système d'alarme, annonciateur d'une secousse imminente, pour rejoindre des places ou des avenues et tenter ainsi d'éviter la possible chute de bâtiments. Ce système fonctionne grâce à une centaine de capteurs placés le long de la côte Pacifique, où le risque d'un séisme est le plus grand.

En septembre 2017, deux séismes avaient tué plusieurs centaines de personnes dans le centre et le sud du Mexique, et traumatisé une partie de la population. Le 7 septembre, un tremblement de terre de magnitude 8,2 - le plus puissant en un siècle au Mexique - avait fait 96 morts, principalement dans l'État d'Oaxaca. Puis le 19 septembre, une secousse de magnitude 7,1 avait fait 369 morts à Mexico.

