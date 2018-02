Foot européen : carton plein pour les ténors, la Premier League fait relâche

Exempte pour cause de Cup, la Premier League n’a pas suivi son cours le week-end dernier. En revanche, les leaders des championnats français, allemand, italien et espagnol ont tous fait le plein.

• Ligue 1 : pour l’OM et Monaco, le podium est proche… Lyon décroche

Derrière le PSG, solide leader qui a su réagir face à Strasbourg (5-2) après la défaite à Madrid en milieu de semaine, Monaco a consolidé sa deuxième place en corrigeant Dijon (4-0). Ils traînent toutefois dans leur sillage un séduisant OM, qui n’a pas faibli à l’heure d’aller chercher les trois points face à Bordeaux (1-0).

En revanche, rien ne va plus à Lyon. En déplacement à Lille, l’OL a de nouveau laissé filer un net avantage, concédant un triste nul (2-2) après avoir mené de deux buts. Les Lyonnais, qui n’ont pris qu’un point en quatre rencontres, sont désormais quatrièmes à six longueurs des Phocéens.

• Liga : le Real fait le show, le Barça fait le job

Statu quo en tête de la Liga, où les quatre prétendants à la Ligue des champions se sont imposés. Toujours en tête, le Barça a dominé Eibar (0-2), imité par l’Atlético face à Bilbao (2-0) tandis qu’en déplacement chez la lanterne rouge, Malaga, le FC Valence a eu toutes les peines du monde à préserver sa troisième place (1-2).

Revigoré par son succès en milieu de semaine face au PSG en Ligue des champions, le Real Madrid a fait le spectacle, en déplacement sur la pelouse du Betis Séville. Mené au score par leur hôte à la pause, les Merengue l’ont finalement emporté au terme d’une rencontre spectaculaire (3-5).

• Serie A : Naples et la Juve toujours seuls au monde

Le fossé se creuse un peu plus encore en tête du championnat d’Italie, puisque Naples et la Juventus comptent désormais 16 et 15 points d’avance sur la concurrence. Week-end frustrant pour la Juve, qui s’est imposé dans le derby turinois face au Torino (0-1), mais devra composer ensuite sans Higuain et Bernardeschi, blessés. La Vieille Dame n’a toujours pas réussi à reprendre la main en Serie A, puisque Naples n’a pas baissé sa garde face à Spal (1-0).

Derrière, l’Inter Milan a définitivement fait une croix sur le titre, en laissant filer trois points sur la pelouse du Genoa (2-0). Une défaite qui permet à l’AS Rome, victorieuse de l’Udinese (0-2), de s’inviter sur le podium.

• Bundesliga : les prétendants à l’Europe se baladent

Pas de révolution à venir en Allemagne, en l’attente d’un Eintracht Francfort (4e) – RB Leipzig (2e) crucial pour la course à la Ligue des champions, lundi soir. Vainqueur de Wolfsburg (1-2), le Bayern Munich compte 19 longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund, qui s’est imposé à Mönchengladbach (0-1) et prend provisoirement la deuxième place.

En bas de tableau, le cauchemar du Hambourg SV se poursuit. Vaincus à domicile par le Bayer Leverkusen, le club se rapproche un peu plus de la première relégation de sa vénérable histoire.

Première publication : 19/02/2018