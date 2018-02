Après trois ans de négociations, des œuvres du Louvre seront exposées à Téhéran

Minerve - IIe siècle ap. J.C.

"Cette imposante statue est l’œuvre préférée du directeur du musée national iranien. Elle mesure plus de 1,30 m et fascine les Iraniens, car elle symbolise les civilisations romaines et grecques", analyse Yannick Lintz (directrice du département des Arts de l’islam). © 2003 Musée du Louvre, Étienne Revault