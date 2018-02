JO-2018 : la France décroche le bronze au sprint par équipe de ski de fond

Les fondeurs tricolores ont terminé troisièmes du sprint par équipes, offrant ainsi une 14e médaille à la France lors des JO de Pyeongchang. Les Bleus sont désormais à un podium du précédent record établi à Sotchi, il y a quatre ans.

L'équipe de France a décroché le bronze, mercredi 21 février, dans l'épreuve de sprint en ski de fond. Les Français, Maurice Manificat, déjà médaillé de bronze en relais 4x10 km, et Richard Jouve, ont terminé, à l'issue d'un sprint serré, à un peu plus de deux secondes de la Norvège, championne olympique, et derrière les athlètes russes sous bannière olympique, qui ont pris l'argent.

Il s'agit de la 14e médaille remportée par les Français lors des Jeux olympiques de Pyeongchang. Les Tricolores sont désormais à un podium du précédent record établi à Sotchi, en 2014, où ils avaient glané 15 breloques.

Avec AFP

Première publication : 21/02/2018