Disney annonce un plan d'expansion de Disneyland Paris de 2 milliards d'euros

Trois nouvelles zones thématiques : Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars... Le groupe américain The Walt Disney Company va investir 2 milliards dans Disneyland Paris. Le projet sera déployé par phases à partir de 2021.

Le groupe américain The Walt Disney Company a annoncé, mardi 27 février, un "plan de développement sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris", parc situé à Marne-la-Vallée, près de Paris, ouvert en 1992.

"Ce nouveau plan d'expansion comprend une transformation du Parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles", a précisé le groupe dans un communiqué, à l'issue d'une rencontre entre son PDG, Bob Iger, et le président de la République Emmanuel Macron.

Le projet, déployé par phases à partir de 2021, prévoit également la création d'un lac, qui sera le théâtre de nouveaux spectacles et reliera les trois nouvelles zones thématiques du parc, qui intègreront les histoires et les personnages les plus populaires de Disney.

"Un moteur du tourisme pour la région"

"Avec plus de 320 millions de visites depuis 1992 et représentant 6,2% des recettes touristiques en France, Disneyland Paris est un moteur du tourisme pour la région", souligne la société américaine.

Disneyland Paris, situé à l'est de Paris, première destination touristique privée d'Europe, compte deux parcs à thèmes, sept hôtels d'une capacité de 5800 chambres, deux centres de convention offrant un service complet et un golf.

Par ailleurs, il abrite l'un des plus grands centres de divertissements d'Ile-de-France, Disney Village, où restaurants à thèmes, boutiques et multiplexe de cinéma sont réunis sur près de 30 000 m2.

