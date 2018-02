Ghouta orientale : la "pause humanitaire quotidienne" de 5 heures a débuté

Une trêve de cinq heures ordonnée par Vladimir Poutine est entrée en vigueur mardi matin dans la Ghouta orientale, une enclave tenue par les rebelles syriens à l'est de Damas. Un couloir humanitaire doit également être mis en place.

Depuis 9 h locales mardi 27 février, les armes sont censées se taire dans l'enclave de la Ghouta, cible d'une intense offensive des forces progouvernementales syriennes qui a fait des centaines de morts depuis la mi-février.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui suit le conflit syrien en s'appuyant sur un réseau de sources, affirme qu'une accalmie prévaut depuis minuit malgré quatre tirs de roquette tirés sur la localité de Douma dans la matinée.

>> À lire aussi : L'interminable supplice de la Ghouta orientale

Ce répit de quelques heures (jusqu'à 14 h locales) doit permettre aux habitants de quitter la zone située aux alentours de Damas. Moscou a également annoncé l'ouverture d'un "couloir humanitaire".

"Moscou au centre du jeu en Syrie après le vote de l'ONU"

"Une fenêtre de cinq heures par jour ne permettra jamais de répondre à toutes les urgences des quelque 350 000 civils pris au piège", a affirmé sur France 24 Alun McDonald, responsable de l'ONG Save the children au Moyen-Orient. "Cela signifie que le reste de la journée, le reste des bombardements pourraient reprendre et empêcher les gens de se déplacer." Malgré les risques, les ONG se disent prêtes à intervenir pour acheminer de la nourriture, des médicaments et du matériel médical.

Les quinze membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont adopté samedi à l'unanimité une résolution demandant "sans délai" une trêve humanitaire de 30 jours en Syrie afin de permettre la fourniture d'aide aux populations civiles et des évacuations médicales.

>> À lire aussi : "Même dans les sous-sols, personne n'est à l'abri"

Avec Reuters

Première publication : 27/02/2018