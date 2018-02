Slovaquie : une enquête ouverte après le meurtre d'un journaliste d'investigation

Les corps de Jan Kuciak, 27 ans, et de sa compagne ont été découverts dimanche dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l'est de Bratislava. Le journaliste travaillait sur des cas de fraude fiscale dans les milieux d'affaires.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, en visite dans les Balkans, a dénoncé un '"acte lâche" et le groupe Axel Springer, son éditeur, a condamné un "assassinat cruel". Le journaliste de 27 ans Jan Kuciak, qui travaillait pour le site Aktuality.sk et sa fiancée Martina Kusnirova ont été retrouvés tués par balles, dimanche 25 février, dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l'est de Bratislava. Le reporter a été touché d'une balle dans la poitrine, tandis que sa compagne a été visée à la tête.

"Attaque sans précédent contre la liberté de la presse"

La police estime que le double meurtre a été commis entre jeudi et dimanche. Les membres de la famille ont contacté la police, inquiets de ne pas pouvoir contacter le couple. "Si la mort du journaliste d'investigation Jan Kuciak s'avère liée à son travail, il s'agirait d'une attaque sans précédent contre la liberté de la presse et contre la démocratie en Slovaquie", a souligné le Premier ministre, Robert Fico.

Jan Kuciak s'était spécialisé dans les enquêtes portant sur des affaires d'évasion fiscale et de fraude à grande échelle, parmi de hauts fonctionnaires et d'importants hommes d'affaires. Sa dernière publication portait sur l'entrepreneur Marian Kocner et ses activités dans le secteur immobilier.

L'année dernière, l'Agence criminelle nationale (Naka) avait classé l'enquête sur une fraude fiscale présumée impliquant Marian Kocner, soupçonné d'avoir demandé des remboursements fiscaux de 8,19 millions d'euros. Connu pour avoir insulté et menacé des journalistes, il avait prévenu l'année dernière qu'il allait lancer un site publiant des informations sur les vies privées de journalistes, selon le quotidien SME.

Il aurait menacé d'exposer "toute saleté" qu'il trouverait sur Jan Kuciak et sa famille, avait indiqué en septembre 2017 Peter Bardy, le rédacteur en chef du site pour lequel travaillait le journaliste.

Menacé pour son travail depuis plusieurs mois

L'organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières (RSF) a fermement condamné le meurtre et demandé aux autorités de "faire toute la lumière sur cette affaire, d'autant que Jan Kuciak et ses proches avaient fait l'objet de menaces ces derniers mois".

#Slovaquie : RSF condamne avec la plus grande fermeté le meurtre du journaliste d’investigation Ján Kuciak https://t.co/dz6ZhoBCTT pic.twitter.com/GJRmDbK5lB RSF (@RSF_inter) 26 février 2018

La Slovaquie se situe aujourd'hui à la 17e place du Classement mondial 2017 de la liberté de RSF, ayant perdu cinq places par rapport à l'année précédente. Selon RSF, il s'agit du cinquième meurtre d'un journaliste dans l'UE au cours de la décennie passée.

