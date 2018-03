Allemagne : le gouvernement visé par une cyberattaque en cours

Des ministères allemands ont été visés par une cyberattaque, qui est toujours "en cours", a indiqué jeudi un comité parlementaire. Les autorités allemandes n'ont toutefois pas confirmé que des hackers russes soient à l'origine de l'attaque.

Le gouvernement allemand est la cible d'une cyberattaque toujours "en cours", a indiqué jeudi 1er mars un comité parlementaire sur les questions de sécurité, sans toutefois confirmer qu'elle était menée par des hackers russes, comme le supposent plusieurs médias.

Il s'agit d'une "attaque techniquement ambitieuse et préparée depuis longtemps", a indiqué le ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière. Cet "événement grave confirme ce que nous savons déjà: divers acteurs menacent, pour différents motifs, la sécurité informatique" du pays, a-t-il ajouté.

"Il s'agit d'une véritable cyberattaque qui vise une partie du gouvernement (allemand). C'est (...) une attaque qui est toujours en cours", a indiqué le député conservateur Armin Schuster, membre de ce comité, lors d'une brève conférence de presse.

L'affaire avait été révélée mercredi par DPA. Selon l'agence de presse allemande, qui citait des sources anonymes, le groupe russe APT28, également connu sous les noms de Fancy Bears ou Tsar Team, a piraté les systèmes des ministères de la Défense et des Affaires étrangères sur une longue période, au moins un an, et s'est procuré plusieurs données.

Les services de renseignements allemands avaient constaté l'attaque en décembre dernier, toujours selon DPA.

Des hackers russes soupçonnés

"Nous ne pouvons pas aujourd'hui évaluer de façon complète l'étendue des dégâts, cela serait prématuré", a poursuivi jeudi Armin Schuster, membre du parti chrétien-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel. Aucun détail supplémentaire ne sera donné afin de ne pas révéler d'informations aux hackers, a-t-il ajouté.

Cette cyberattaque est "sous contrôle", a pour sa part déclaré le secrétaire d'État aux Affaires intérieures, Ole Schröder. "Nous sommes parvenus (...) à isoler et à mettre sous contrôle cette attaque", a-t-il précisé au groupe de journaux régionaux RND.

Selon le député vert Constantin von Notz, membre du comité sur les questions de sécurité, les parlementaires ont pris connaissance de cette attaque via la dépêche de DPA, ce qu'il juge "totalement inacceptable".

Les renseignements allemands, qui redoutaient des cyberattaques l'an passé susceptibles de perturber les législatives du 24 septembre, ont accusé à plusieurs reprises les services secrets russes de mener des campagnes internationales de cyberattaques à des fins d'espionnage et de sabotage, notamment en 2015 contre le Bundestag, la chambre des députés.

Plusieurs campagnes électorales ont été affectées par des piratages informatiques attribués au groupe Fancy Bears, comme aux États-Unis en novembre 2016, contre le Parti démocrate d'Hillary Clinton, ou en France, où des milliers de documents internes de l'équipe du futur président Emmanuel Macron avaient été diffusés sur Internet juste avant le deuxième tour de la présidentielle l'an dernier.

Avec AFP

Première publication : 01/03/2018