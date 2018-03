Syrie : les forces de Bachar al-Assad progressent dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale

Damas a affirmé que ses forces "progressaient" dans la Ghouta orientale tenue par des groupes rebelles, reprenant peu à peu ce territoire d'une centaine de kilomètres carrés. L'offensive terrestre a démarré après quinze jours de bombardements.

Le régime syrien a affirmé, dimanche 4 mars, avoir "progressé sur plusieurs fronts" dans la Ghouta orientale, après une percée inédite et la conquête de nouveaux secteurs de l'enclave rebelle, où quelque 400 000 civils assiégés depuis 2013 vivent une grave crise humanitaire. L’offensive terrestre a pris place après quinze jours de bombardements meurtriers.

Ces raids aériens et tirs d'artillerie du régime, qui se poursuivent malgré une trêve humanitaire quotidienne de cinq heures décrétée le 27 février, ont poussé des centaines de civils à fuir leurs localités vers l'ouest de l'enclave, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Soutenu par Moscou, le pouvoir de Bachar al-Assad a lancé mi-février une campagne aérienne d'une rare violence qui a tué plus de 650 civils.

L'armée syrienne a "progressé sur plusieurs fronts", a reconnu dimanche une source militaire citée sous couvert d'anonymat par l'agence officielle Sana. Il s'agit de la première annonce officielle du régime concernant l'opération terrestre, alors que son lancement n'a jamais été dévoilé. Depuis plusieurs jours, les combats au sol se sont clairement intensifiés.

Un scénario semblable à celui d'Alep

Les forces du régime ont capturé des secteurs dans l'est et dans le sud-est de l'enclave, jusqu'à prendre le contrôle de plus d’un quart du fief rebelle, selon l'OSDH. "Les forces du régime poursuivent leur avancée" et sont désormais dans le centre de l'enclave, aux portes de la localité de Beit Sawa, d'après l'ONG.

Le scénario dans la Ghouta n'est pas sans rappeler celui de 2016 à Alep (nord), où les rebelles avaient dû abandonner leurs quartiers après un siège et des bombardements dévastateurs du régime et de son allié russe.

Inquiet de la situation, Emmanuel Macron a demandé dimanche à son homologue iranien Hassan Rohani, lors d'un entretien téléphonique, de faire pression sur Bachar al-Assad pour que cessent les attaques contre cette banlieue est de Damas. Le président français a exprimé auprès du président iranien sa "grave préoccupation" vis-à-vis de la situation humanitaire, dont il a également fait part, au cours du week-end, à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, et au secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

