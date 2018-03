Au dîner du Crif, Macron critique la décision de Trump sur le statut de Jérusalem

Lors du dîner du Crif, Emmanuel Macron s'est engagé, mercredi, à combattre l'antisémitisme et à renforcer les liens avec Israël. Il a cependant ouvertement critiqué la décision de "son ami" Donald Trump sur le statut de Jérusalem.

Le président Emmanuel Macron a déploré la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, lors du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).

Assurant que "la sécurité de notre allié israélien est une priorité absolue, elle n'est pas négociable" et rappelant l'engagement de la France pour obtenir un contrôle du programme de missiles iranien, il a estimé que son homologue américain Donald Trump a commis une "véritable erreur".

"Je pense qu'il n'a pas aidé à la résolution du conflit, à la situation, je ne pense même pas qu'il a aidé à l'amélioration de la situation sécuritaire", a-t-il dit à propos de la décision de son "ami", le président des États-Unis. "Je pense que c'est une véritable erreur", a-t-il poursuivi.

Quand le Président Trump a annoncé de façon unilatérale la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël il n'a pas aidé à la résolution du conflit. Si la France suivait cette voie, elle perdrait le rôle de facilitateur, qui est le seul utile pour la région. Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 mars 2018

"À un moment donné du processus, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et de la Palestine adviendra. Mais ça doit venir au bon moment du processus, dans un jeu équilibré."

"L'antisémitisme est le contraire de la République"

Il a également promis que l'État lutterait sans faiblesse contre l'antisémitisme, qui porte atteinte à la République et dont des formes anciennes et profondes renaissent.

En France, "il y a un antisémitisme contemporain qui n'est plus réductible à l'importation du conflit israélo-palestinien", a déploré Emmanuel Macron. "C'est malheureusement plus grave, plus installé", a-t-il ajouté, évoquant un "antisémitisme résurgent, profond".

Face à cela, "notre réponse doit être implacable", a-t-il poursuivi. "Jamais nous ne faiblirons dans la dénonciation de l'antisémitisme et dans la lutte contre ce fléau" car "l'antisémitisme est le contraire de la République, il est le déshonneur de la France".

Emmanuel Macron a annoncé une mission sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, précisant qu'aucune piste ne serait écartée, y compris la possibilité de légiférer.

Avec Reuters

Première publication : 08/03/2018