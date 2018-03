Terrorisme : un tribunal fictif au Kenya pour former juges et avocats somaliens

Les plus hauts responsables de la justice somalienne se sont rendus cette semaine à Nairobi, au Kenya, pour assister à des procès fictifs et ainsi se former au traitement des affaires de terrorisme.

Les plus hauts responsables de la justice somalienne ont reçu une formation cette semaine à Nairobi, au Kenya. Si les affaires et les victimes sont fictives, les magistrats et les avocats sont quant à eux bien réels. L'objectif de ces procès de papier : apprendre aux acteurs de la justice en Somalie à traiter les affaires de terrorisme.

"On se concentre sur le développement de notre justice, explique Hassan Hussein Haji, ministre de la Justice de la Somalie. Nous venons ici pour que nos juges puissent s'entraîner aux procédures."

Depuis l'attaque contre le tribunal de Mogadiscio en 2013, les cas de terrorisme sont délégués à des cours martiales. L'objectif à terme est que la justice civile puisse de nouveau juger ces affaires afin de contribuer à la stabilité du pays.

Première publication : 09/03/2018