Les Bleus débutent les Jeux paralympiques 2018 de Pyeongchang en trombe

Avec deux médailles d'or et une en argent décrochées dès la première journée de compétition, la France a idéalement débuté les Jeux paralympiques de Pyeongchang 2018. Et s'invite même sur le podium des nations.

Les Jeux paralympiques 2018 ont parfaitement débuté pour la délégation française, qui est allée chercher trois distinctions dès son entrée en lice, samedi 10 mars. Un bilan auréolé de deux médailles d'or, qui place la France sur le podium de la compétition, derrière les États-Unis mais a égalité avec les athlètes olympiques de Russie (OAR).

La moisson a débuté par la confirmation de la suprématie de la Française Marie Bochet, qui a remporté la médaille d'or de la descente (catégorie debout). C'est le cinquième titre paralympique pour la porte-drapeau de la délégation française – qui skie avec une prothèse au bras gauche – après ses quatre décrochés (descente, super-G, slalom géant et super-combiné) à Sotchi en 2014. La skieuse de Chambéry, âgée de 24 ans, doit encore participer aux quatre autres épreuves de ski alpin.

L'alpin a particulièrement brillé sur cette première journée, puisque chez les messieurs, le jeune Arthur Bauchet, âgé de seulement 17 ans, a terminé en argent en descente (catégorie debout) derrière le Suisse Markus Salcher. Mais en biathlon aussi, les Bleus ont fait le boulot puisque Benjamin Daviet (24 ans) a donné une deuxième récompense en or à la France au 7,5 km (catégorie debout). Il a terminé devant le Canadien Mark Arendz et l'Ukrainien Ihor Reptyukh.

Les Bleus visent le top 5 final

Une moisson qui n'a pas manqué de satisfaire la porte-drapeau française. Après le beau bilan de cette journée pour les Tricolores, Marie Bochet s'est félicitée de la moisson.

Les médailles sont encore plus belles quand elles sont partagées ! Bravo @bauchet_arthur !!



Marie Bochet (@MarieBochet) 10 mars 2018

Le tout premier titre de ces Jeux avait été attribué à la Slovaque Henrieta Farkasova en descente (catégorie déficient visuel) qui a remporté sa 6e médaille d'or paralympique.

À Pyeongchang, l'équipe de France, composée de 12 athlètes et 3 guides, a pour but d'au moins égaler son résultat de Sotchi où elle avait terminé 5e au tableau des médailles (5 or, 3 argent, 4 bronze).

Première publication : 10/03/2018