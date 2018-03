Foot européen : les Red Devils éteignent Liverpool, hommage de la Fio à Astori

Le poignant hommage de la Fiorentina à son capitaine disparu Davide Astori a marqué un week-end de football européen où tous les prétendants au titre ont tenu leur rang, à l'exception du Napoli, dépassé par la Juve en tête de la Serie A.

• Liga : une journée pour rien dans le peloton de tête

Leader avec huit points d’avance sur l’Atletico Madrid à l’aube de la 28e journée de Liga, le FC Barcelone a conservé son avance, puisque les Catalans ont aisément battu Malaga (0-2) tandis que les Colchoneros se sont baladés face au Celta Vigo (3-0).

Le duel pour la troisième place est lui aussi en suspens, après les succès respectifs du Real Madrid à Eibar (1-2) et de Valence sur la pelouse du FC Séville (0-2), décroché dans la course au top 4. En bas de tableau, seul Levante, vainqueur à Getafe (0-1), a pris les trois points. Une victoire qui les place désormais quatre unités au-dessus de la zone rouge, toujours occupée par Las Palmas, le Depor et Malaga.

• Premier League : Manchester United éjecte Liverpool du podium

En attendant le leader Manchester City, opposé lundi soir à Stoke City, Manchester United s’est offert le derby face à Liverpool (2-1) et rejette son adversaire du soir à cinq points. Les Reds glissement même au quatrième rang, puisque Tottenham a profité de cette 30e journée pour grimper sur le podium grâce à son succès à Bournemouth (1-4).

En queue de classement, Newcastle s’est offert un bon bol d’air frais en passant de la 16e à la 13e place, à la faveur d’une belle démonstration aux dépends de Southampton (3-0), un rival direct dans la course au maintien.

• Serie A : la Fiorentina rend hommage à Astori, le Napoli perd la tête

Victoire on ne peut plus symbolique à Florence, où la Viola s’est imposée face à la lanterne rouge Benevento (1-0). Une courte victoire hommage à son capitaine Davide Astori, décédé quelques jours plus tôt d’un arrêt cardiaque.

Sur un plan purement footballistique, la 28e journée est venue confirmer le coup de moins bien de Naples, accroché par l’Inter Milan (0-0). Le Napoli, qui n’a pris qu’un point en deux matchs, a perdu la tête de la Serie A puisque la Juve a fait le job face à Udinese (2-0) et compte désormais un point d’avance avec un match en plus à jouer.

• Ligue 1 : Lyon retrouve la victoire, les leaders assurent

Pas de mouvement majeur en tête de la Ligue 1, où le PSG a étrillé Metz (5-0) et caracole toujours en tête du classement. Derrière, Monaco n’a pas failli sur la pelouse de Strasbourg (1-3) et maintient l’OM à cinq longueurs. Des Marseillais fatigués, qui ont eu toutes les peines du monde à venir à bout de Toulouse (1-2), mais qui ont arraché trois points précieux puisque Lyon, victorieux de Caen (1-0), a enfin retrouvé le chemin de la victoire.

La 29e journée a également été marquée par un envahissement de terrain à Lille, où plusieurs dizaines de supporters s’en sont pris aux joueurs et au staff après le nul concédé par leur équipe face à Montpellier (1-1). La direction de l’avant-dernier de Ligue 1 a décidé de porter plainte.

• Bundesliga : le Bayern plombe Hambourg

Toujours aussi seul en Bundesliga, le Bayern Munich a étrillé le SV Hambourg (6-0), plombant un peu plus le dernier club de l’élite allemande à n’avoir jamais été relégué. Une rencontre marquée par le triplé de Lewandowski et par un doublé du Français Franck Ribéry.

Derrière l’intouchable institution bavaroise, Schalke 04 et le Borussia Dortmund sont toujours au coude à coude, après avoir respectivement dominé Mayence (0-1) et l’Eintracht Francfort (3-2).

