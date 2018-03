Ligue des champions : le FC Séville et l'AS Roma rejoignent les quarts

Porté par un Ben Yedder éblouissant, le FC Séville s'est offert le scalp de Manchester United, en 8e finale retour de la Ligue des champions. Les Andalous sont accompagnés en quarts par l'AS Roma, qui a arraché son billet face à Donetsk.

On connaît désormais six des huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Après le Real Madrid, la Juventus Turin, Liverpool et Manchester City, qualifiés la semaine passée, le Séville FC a réussi l'exploit d'aller gagner 2-1 mardi à Old Trafford éliminant du même coup le Manchester United de José Mourinho en 8e de finale de la Ligue des champions. Même sort pour l'AS Rome, qui sera également au rendez-vous des quarts après avoir su se sortir du piège tendu par le Shakhtar Donetsk.

Tenus en échec 0-0 en Espagne, les Red Devils ont encaissé deux buts de Wissam Ben Yedder (74e, 78e) avant de réduire la marque par Romelu Lukaku (84e). En Italie, la Roma, battue 2-1 en Ukraine, a validé son ticket (1-0) grâce à un but d'Edil Dzeko (52e).

Nous voulons souhaiter une belle fin de saison à @ManUtd



Ca a été un honneur de vous affronter en 1/8 de finale de @ChampionsLeague #MANSEV #vamosmisevilla pic.twitter.com/cmCQZuENBK Sevilla FC (@SevillaFC_FRA) 13 mars 2018

Avec AFP

Première publication : 13/03/2018