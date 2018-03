"Cagnotte fiscale": Mailly appelle à en consacrer "une partie" aux Ehpad

PARIS (AFP) -

Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, a exhorté jeudi le gouvernement à redistribuer aux maisons de retraites médicalisées (Ehpad), dont le personnel se mobilise jeudi, "une partie" des recettes fiscales supplémentaires enregistrées en 2017.

Avec une croissance plus forte que prévu (2% au lieu de 1,7%), l'Etat a engrangé l'année dernière un surplus de recettes fiscales, évalué à 4,3 milliards d'euros.

"Ce ne serait pas stupide, ce serait même socialement digne de la part du président de la République et du gouvernement de dire +OK, on va consacrer une partie de ces recettes supplémentaires à améliorer la situation dans les Ehpad+", a déclaré M. Mailly sur LCI.

"C'est un dossier sur lequel il y a urgence", a-t-il ajouté, alors que les personnels des Ehpad, déjà mobilisés depuis janvier, organisent ce jeudi une journée d'action pour dénoncer le manque d'effectifs, source de "maltraitance institutionnelle".

La semaine dernière, le rapporteur général (LREM) du budget à l'Assemblée nationale Joël Giraud avait déjà suggéré de redistribuer une partie des recettes supplémentaires aux Ehpad. Le gouvernement, qui donne sa priorité à la réduction de la dette, lui avait opposé une fin de non-recevoir.

Il avait déjà débloqué en janvier 50 millions d'euros pour les établissements en difficulté.

"Insuffisant", a tranché Jean-Claude Mailly, qui juge la position de l'exécutif "vraiment très rigide et inflexible".

Selon lui, les gouvernements successifs "n'ont pas pris la mesure de l'évolution de la population dans les Ehpad, qui est beaucoup plus âgée et donc plus en dépendance". Les "conditions de travail se sont dégradées" et "les dernières réformes ont diminué les ressources des Ehpad", a-t-il estimé.

Si rien n'est fait, "les inégalités vont continuer de croître malgré la croissance économique, et ça, ce n'est jamais bon, socialement et économiquement", a-t-il alerté.

