Equipe de France: Lucas Hernandez, à la frontière espagnole

Layvin Kurzawa évincé, l'Espagne doublée, un profil controversé: Didier Deschamps a surpris en convoquant Lucas Hernandez pour les matches amicaux de mars, alors que l'arrière gauche de l'Atletico Madrid semblait pencher pour la Roja. Et a aussi fait parler de lui dans la chronique judiciaire.

"Je le prends pour être latéral gauche, en Espoirs il joue à ce poste-là aussi, il joue autant défenseur central que latéral, voire plus latéral, avec l'Atletico Madrid. C'est un jeune joueur mais qui est déjà habitué aux compétitions internationales, il n'arrive pas là par hasard. Il est très content de jouer avec nous", a expliqué le sélectionneur jeudi en conférence de presse après l'annonce de sa liste pour les amicaux contre la Colombie et la Russie (23 et 27 mars).

Même si Hernandez (22 ans) devait étrenner sa première sélection en mars, il pourra toujours opter pour l'Espagne par la suite puisqu'il ne s'agit que de matches amicaux.

La presse espagnole a néanmoins réagi avec surprise, alors qu'elle se réjouissait par avance ces derniers jours de ce probable "fichaje" ("recrutement") par Julen Lopetegui, le patron de la Seleccion. Marca, le quotidien sportif le plus lu de la Péninsule, était ainsi catégorique la semaine dernière: "Lucas Hernandez jouera avec l'Espagne. Le défenseur de l'Atlético Madrid a rejeté l'appel de Didier Deschamps".

- 'Un Espagnol comme un autre' -

Natif de Marseille, fils de l'ancien joueur Jean-François Hernandez et frère aîné de Théo Hernandez (Real Madrid), Lucas a grandi en Espagne et est donc, en principe, éligible pour une naturalisation. Il avait laissé entendre le 20 janvier avoir entrepris des démarches en ce sens: "Je suis Français et j'ai un passeport français. Mais bon, on est en train de regarder, c'est entre les mains des avocats".

Début mars, nouvel appel du pied à Lopetegui, cette fois très clair, au micro de la chaîne publique espagnole TVE: "L'Espagne m'a tout donné. Si ma nationalité (espagnole) est proche d'être faite, je serais enchanté. Je me considère comme un Espagnol comme un autre, clairement. Je parle mieux espagnol que français, en disant ça, j'ai tout dit", a lancé Lucas Hernandez.

Pour autant, le jeune gaucher semble avoir souvent changé d'avis sur le sujet: en novembre dernier, il avait déclaré aux correspondants de la presse française à Madrid qu'il espérait disputer la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet) avec la... France.

Toujours est-il que Deschamps a retenu un défenseur qui présente une puissance et une finesse technique précieuses, à un poste en déshérence chez les Bleus, avec notamment la longue blessure de Benjamin Mendy, qui a repris l'entraînement mais pas encore la compétition à Manchester City, et la saison noire de Kurzawa au PSG. Sachant que Lucas Digne, habitué du groupe bleu mais remplaçant au Barça, ne s'est jamais installé en sélection.

- Un an de prison requis -

Hernandez possède même une certaine expérience - concept cher à "DD" - puisqu'il enchaîne les matches de très haut niveau avec l'Atletico; il avait par exemple joué la finale de la Ligue des champions 2016 perdue face au Real Madrid (1-1 a.p., 5-3 t.a.b.).

Reste une question extrasportive à régler: condamné en 2017 pour une rixe conjugale, Hernandez devait purger une peine de travaux d'intérêt général et un ordre d'éloignement vis-à-vis de sa compagne. Or, les deux jeunes gens ont été interpellés en juin dernier à l'aéroport de Madrid alors qu'ils revenaient de vacances...

Placé quelques heures en garde à vue, l'aîné des frères Hernandez est désormais poursuivi pour non-respect de sa condamnation et le parquet de Madrid a requis en janvier un an de prison à l'encontre du joueur...

En Espagne, lorsque l'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires, les peines inférieures à deux ans de prison ne sont en principe pas exécutées et correspondent dans les faits à du sursis, mais c'est le genre d'histoire qui ne colle pas vraiment au fameux "cadre" de bonne conduite imposé par Deschamps...

