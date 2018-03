Football : grande première pour Ben Yedder, appelé par Deschamps chez les Bleus

À trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dévoilé la liste des 24 joueurs mobilisés pour les deux prochains amicaux des Bleus, avec deux nouvelles têtes : Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez.

L'attaquant Wissam Ben Yedder (Séville) et le défenseur Lucas Hernandez (Atletico Madrid) ont été convoqués pour la première fois dans le groupe de l'équipe de France de football, dévoilé jeudi 15 mars par le sélectionneur Didier Deschamps.

Les Bleus affrontent en match amical la Colombie au Stade de France et la Russie à Saint-Pétersbourg (23 et 27 mars). Il s'agit de la dernière liste avant celle pour le Mondial-2018, dont l'annonce est prévue pour la mi-mai. La compétition, elle, débutera un mois plus tard, le 14 juin.

L'arrière gauche Layvin Kurzawa et le milieu offensif Dimitri Payet n'ont pas été retenus, tout comme un Moussa Sissoko, un historique de Deschamps. L'ailier du Barça Ousmane Dembélé réintègre un groupe par ailleurs assez attendu.

Concernant Ben Yedder, "ce ne sont pas les deux buts à Old Trafford (contre Manchester United, mardi 13 mars en 8e de finale retour de Ligue des champions, NDLR) qui changent totalement la donne, même si ça vient à son crédit, son match de très haut niveau a fait gagner son équipe. Il n'est rentré qu'un quart d'heure, mais il vient confirmer tout ce qu'il fait de bien", a souligné le sélectionneur des Bleus.

• Voici le groupe des 24 joueurs :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris SG)

Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone/ESP), Lucas Hernandez (Atletico Madrid/ESP), Presnel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Benjamin Pavard (Stuttgart/GER), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FCDjibril SidibéBarcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (Juventus Turin/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Paris SG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Séville FC/ESP), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ENG), Kylian Mbappé (Paris SG), Florian Thauvin (Marseille)

Avec AFP

Première publication : 15/03/2018