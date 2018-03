Sept ans de guerre en Syrie : les reporters de France 24 racontent

Il y a sept ans ce jeudi débutait le conflit en Syrie. Les reporters de France 24 qui se sont rendus sur place reviennent sur leurs expériences et livrent leur analyse sur le futur d'un pays toujours plongé dans le chaos.

"Ceux qui tiennent la Ghouta aujourd'hui sont des groupes radicaux"

Matthieu Mabin, grand reporter à France 24, est allé quatre fois en Syrie pour couvrir le conflit

"Ce qui a probablement trompé la diplomatie occidentale, c’est l’enthousiasme que suscitaient les printemps arabes en 2011. Il a probablement conduit les diplomaties occidentales à sous-estimer le dossier syrien. Débarrasser la Libye de Kadhafi, c’était facile, mais s’attaquer à Bachar al-Assad et à l’équilibre fragile de la région syro-libanaise était un dossier beaucoup plus lourd qui a conduit les diplomaties occidentales à se dédire à et une prise de conscience tardive.

Les acteurs de la révolution syrienne ont été conduits à assumer seul au prix du sang cette révolution. Cela les a conduits à la radicalisation. J’ai souvent entendu : 'Nous ne vous pardonnerons pas de nous avoir abandonnés. Vous nous avez encouragés à la révolution. Vous nous avez promis de l’argent et des armes. Une fois, que nous nous étions dévoilés face au régime de Bachar, nous ne pouvions qu'aller jusqu’au bout'. Finalement, les seuls qui les ont vraiment soutenus sont ceux qui les ont encouragés à la radicalisation, comme l’Arabie Saoudite et le Qatar. Le choc pour nous a été de travailler avec des gens qui nous parlaient en 2011-2012 de démocratie et de liberté et qui en 2013, nous disaient : 'Ne venez plus, sinon on va vous garder en pyjama orange'."

Syrie : "Il ne reste rien de la ville de Raqqa"

James André, grand reporter à France 24, s'est rendu deux fois en Syrie, notamment lors de la bataille de Raqqa

"Le califat de l'EI n'existe plus. En revanche, l’idéologie et la revendication politique portées par l’organisation État islamique, à savoir la lutte contre la marginalisation des arabes sunnites de Syrie et d’Irak, sont intactes. Elles sont exactement comme elles étaient en 2011, si ce n’est que maintenant les villes où étaient implantés les jihadistes sont détruites et leurs familles sont décimées. Le risque est que si une solution politique inclusive n’est pas trouvée, un mouvement encore plus brutal pourra renaître des cendres de l’EI".

Première publication : 15/03/2018