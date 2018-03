XV de France: les Bleus sur leur 31 à Cardiff

CARDIFF (ROYAUME-UNI) (AFP) -

Les joueurs et l'encadrement du XV de France ont quitté jeudi Marcoussis (Essonne) pour arriver en fin d'après-midi à Cardiff, où ils défieront samedi en clôture du Tournoi des six nations le pays de Galles dans le bruit du Millennium Stadium, dont le toit sera fermé.

Hormis Virimi Vakatawa, libéré pour disputer la journée de Top 14 ce week-end avec le Racing 92, tous les Bleus (31) ont fait le déplacement outre-Manche, dont l'habituel capitaine Guilhem Guirado, forfait en raison d'une blessure au genou droit.

"Parce que c'est le capitaine de cette équipe depuis un certain temps, qu'il a un impact sur l'ensemble de la vie du groupe. Il sera là en soutien permanent. C'est une présence légitime" a justifié dans la matinée le sélectionneur Jacques Brunel après l'annonce de sa composition d'équipe.

Les Bleus ont ensuite quitté le Centre national de rugby en milieu d'après-midi pour l'aéroport d'Orly, direction la cité galloise leur hôtel de Cardiff Bay.

Vendredi, certains découvriront le Millennium, "certainement le plus beau stade dans lequel on puisse jouer au rugby" selon Brunel.

Le jour du match, son toit sera fermé, selon un accord conclu entre les deux Fédérations, ce qui rendra l'ambiance encore plus assourdissante.

Le sélectionneur avait fait l'expérience du bruit et de la fureur de l'enceinte un jour de février 2002, alors adjoint de Bernard Laporte: "On menait assez largement à la mi-temps, (les Gallois) sont revenus (...) Pendant les dernières minutes, j'étais au bord du terrain, j'essayais de parler au joueur qui était à cinq mètres et il ne m'entendait pas tellement ça chantait!"

"C'est une caisse résonance incroyable, a ajouté Brunel. On n'entend plus rien. Ca peut perturber une équipe ou des joueurs" .

