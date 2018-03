Ligue 1: Monaco, vainqueur de Lille (2-1), conforte sa 2e place

MONACO (AFP) -

Monaco, vainqueur vendredi de Lille (2-1), a conforté sa deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris SG, en prenant provisoirement sept points d'avance sur son poursuivant Marseille, quand les Nordistes s'enfoncent eux dans la crise.

L'ASM, pour enchaîner un troisième succès d'affilée, a marqué par Rony Lopes (44) et Stevan Jovetic (61), alors que le Losc, toujours avant-dernier et qui n'a plus gagné depuis fin janvier, avait ouvert le score par Lebo Mothiba (16).

Résultats de la 30e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Monaco - Lille 2 - 1

samedi

(17h00) Bordeaux - Rennes

(20h00) Amiens - Troyes

Angers - Caen

Montpellier - Dijon

Toulouse - Strasbourg

dimanche

(13h00) Nice - Paris SG

(15h00) Metz - Nantes

(17h00) Saint-Etienne - Guingamp

(21h00) Marseille - Lyon

© 2018 AFP