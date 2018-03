Allemagne: le Bayern a mis la bière au frais

BERLIN (AFP) -

Le vieux roi Munich, n'est pas près de passer la main. Et certainement pas à son plus jeune prétendant Leipzig, qu'il défie dimanche dans le choc de la 27e journée dimanche. Le Bayern pourrait même, en cas de victoire, fêter sur la pelouse du RB son sixième titre de champion d'Allemagne consécutif.

Les poursuivants Schalke et Dortmund, respectivement à 20 et 21 points, ne peuvent plus empêcher le sacre du Rekordmeister. Ils ne peuvent que retarder l'échéance puisque si l'un des deux clubs de la Ruhr l'emporte, le Bayern devra attendre encore une semaine.

. Le Bayern favori à Leipzig

Leipzig vient de laisser beaucoup d'énergie jeudi soir sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg, pour arracher la qualification (2-1, 1-1) pour le prochain tour d'Europa League. Et les joueurs de Red Bull n'ont pas vraiment des ailes depuis quelques matches en Bundesliga. Ils stagnent à quatre points du top-4, qualificatif pour la Ligue des champions, et une défaite à domicile contre Munich risquerait de les faire définitivement décrocher de la course à la compétition reine, leur objectif affiché.

En mode rouleau-compresseur en Bundesliga depuis des mois, le Bayern vient lui de se qualifier sans forcer (5-0, 3-1 contre Besiktas) pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où il affrontera Séville. Certes Neuer et Coman sont blessés mais l'effectif pléthorique permet des solutions de rechange.

"Nous pouvons faire de grandes choses cette année, nous avons un super état d'esprit dans l'équipe", dit le nouveau venu Sandro Wagner.

. Schalke, déjà attendu sur le jeu

Quand on est un jeune, talentueux et charismatique entraîneur comme Domenico Tedesco, les premiers succès suscitent inévitablement des attentes à Schalke. Mais le coach de 32 ans n'a pas trop aimé les commentaires après la victoire de ses joueurs à l'énergie à Mayence la semaine dernière.

"Les critiques qui disent que notre football n'est pas beau à voir ne nous touchent pas", a lancé le germano-italien en conférence de presse avant le déplacement à Wolfsburg (15e) samedi: "A Mayence, ce n'était pas un spectacle. J'ai apprécié d'autant plus que l'équipe ait répondu présent en matière de volonté de victoire et de défi physique".

Pour l'heure, les dirigeants de Schalke ne parlent pas encore de Ligue des champions, mais en cas de victoire ce week-end, la perspective deviendrait réaliste. Les "Bleu Roi" devraient toutefois y aller sans leur joueur clé Leon Goretzka, qui a signé au Bayern pour la saison prochaine.

. Dortmund: le dragon qui souffle du froid

Où en est Dortmund cette saison? Après un match héroïque la semaine dernière en Bundesliga (victoire 3-2 à la 94e minute contre Francfort), le Borussia s'est liquéfié jeudi soir à Salzbourg en Europa League pour disparaitre dès les 8e de finale (0-0 après une défaite 1-2 à domicile).

Sans ressort, sans imagination, sans plan de jeu, Dortmund n'a été que l'ombre de lui-même. Le capitaine Marcel Schmelzer a tenté de positiver. Cette élimination "doit être une leçon pour nous pour la suite de la Bundesliga", a-t-il dit. "Je veux jouer la Ligue des champions l'an prochain, et j'espère que je ne suis pas le seul".

La réception du modeste Hanovre (12e) dimanche devrait permettre de redresser la barre, et au passage d'empêcher le sacre du Bayern. Problème: le Borussia se déplace à Munich la semaine suivante... les coéquipiers de Schmelzer n'apprécieraient sûrement pas (et leurs dirigeants encore moins) de servir de chair à canon à leur rival historique pour l'attribution du titre!

Le programme (en heures locales, GMT+1):

Vendredi 16:

Fribourg - Stuttgart 1 - 2

Samedi 17:

(15h30) Francfort - Mayence

Mönchengladbach - Hoffenheim

Hambourg - Berlin

Augsbourg - Brême

(18h30) Wolfsburg - Schalke

Dimanche 18:

(13h30) Dortmund - Hanovre

(15h30) Cologne - Leverkusen

(18h00) Leipzig - Bayern Munich

