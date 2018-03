Un homme dans Galles-France: François Trinh-Duc passe au travers

CARDIFF (ROYAUME-UNI) (AFP) -

Un essai offert aux Gallois d'entrée, une touche non trouvée, un en-avant de passe grossier et la pénalité de la gagne ratée: l'ouvreur François Trinh-Duc est passé à côté de son match, et le XV de France d'une victoire au pays de Galles samedi (13-14).

Tout avait si bien commencé pourtant, pour le Toulonnais (31 ans, 66 sél.), qui était titularisé pour la deuxième fois d'affilée alors qu'il n'était pas dans liste initiale pour le Tournoi des six nations.

Trinh-Duc, qui a profité de la blessure de Matthieu Jalibert et de la mise à la l'écart d'Anthony Belleau pour revenir en bleu, puis des performances ternes de Lionel Beauxis pour retrouver une place de titulaire, a ainsi ouvert le score sur un drop (0-3, 3e).

Mais l'action suivante allait gâcher ce bon début: Trinh-Duc a été trompé par le rebond du ballon sur un coup de pied à suivre de Scott Williams, une erreur dont a profité Liam Williams pour inscrire le seul essai gallois du match (5-3, 4e).

Trinh-Duc a ensuite trouvé Gaël Fickou dans le bon tempo pour le seul essai français (11-10, 21e), avant une seconde période manquée.

Elle a commencé par un jeu au pied contré (42e), puis, surtout, une pénaltouche non trouvée (52e) pour rapprocher les Bleus de la ligne d'en-but galloise.

Avant un en-avant de passe grossier (65e) pour Benjamin Fall, pourtant juste à côté de lui et donc, deux minutes plus tard, cette pénalité de la victoire manquée, pourtant abordable -- le buteur numéro 1 Maxime Machenaud était sorti cinq minutes plus tôt, remplacé par Baptiste Couilloud.

- 'Je suis attristé' -

Le sélectionneur Jacques Brunel a déclaré ne pas regretter d'avoir remplacé le demi de mêlée: "J'ai senti, qu'à ce moment de la partie, Machenaud, qui se livre beaucoup attaque et en défense, baissait un peu de pied."

Il a également relativisé la pénalité manquée de Trinh-Duc, "forcément déçu": "D'autres en ont manqué avant lui dans des positions plus faciles. Malheureusement c'est le lot de tous les buteurs. Cela arrive. Malheureusement aujourd'hui (samedi)."

"Mais il a suffisamment de vécu pour savoir que ces moments arrivent. Il faut savoir les surmonter pour être capable, si ce moment se reproduit, de la mettre cette fois-ci" a-t-il ajouté.

Le principal intéressé a abondé: "Parfois ça sourit, j'ai fait gagner des matches grâce au but. Aujourd'hui, malheureusement je la loupe. C'est dommageable pour moi, c'est triste pour l'équipe."

"Je m'en veux, je suis attristé, je suis déçu, a-t-il poursuivi. Il faut regarder devant, il y a une fin de saison importante. Je vais essayer de garder le positif et de corriger le reste."

Par Pierrick YVON

© 2018 AFP