Listériose en Afrique du Sud: une autre marque de saucisses retirée du marché

JOHANNESBURG (AFP) -

Une chaîne de supermarchés en Afrique du Sud a annoncé le rappel d'une troisième marque de saucisses contaminées par la bactérie listeria, alors que le pays est confronté à la pire épidémie de listériose au monde avec au moins 183 morts depuis 2017.

La listeria avait déjà été identifiée dans une série de produits à base de viande commercialisés sous les marques Enterprise Foods et Rainbow Chickens.

Mais dans un communiqué reçu samedi, la chaîne de supermarchés Shoprite a annoncé avoir trouvé des traces de la bactérie dans des saucisses de Vienne commercialisées cette fois sous la marque Farmer?s Deli.

La bactérie a été identifiée "lors d'un premier test effectué sur un seul lot de saucisses rouges de Vienne" de Farmer's Deli, a indiqué Shoprite.

"Par mesure de précaution", Shoprite a décidé de "rappeler toutes les saucisses rouges de Vienne et les saucisses fumées de Vienne de la marque Farmer's Deli".

"D'autres tests sont nécessaires pour confirmer le niveau nocif de la bactérie listeria" qui a été découverte dans le lot contaminé, a ajouté la société, précisant que les résultats étaient attendus d'ici la fin de la semaine prochaine.

L'Afrique du Sud connaît la pire épidémie au monde de listériose, qui a fait au moins 183 morts depuis janvier 2017.

Début mars, les autorités sud-africaines ont suspendu temporairement les licences d'exportation d'Enterprise Foods et Rainbow Chickens.

Cette semaine, la Namibie, voisine de l'Afrique du Sud, a enregistré son premier cas de listériose depuis le début de l'épidémie.

La listériose est causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux, et peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer.

Les personnes les plus vulnérables sont notamment les prématurés et les femmes enceintes.

